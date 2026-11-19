மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்துக்கு 3 வகை நடமாடும் சேவைகள் தொடக்கம்
மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்துக்கு 3 வகை நடமாடும் சேவைகள் தொடக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:50 PM
சென்னை: ஆட்டிசம் மற்றும் அறிவுசார் குறைபாடு கொண்டவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், நடமாடும் மளிகைக் கடை, பேக்கரி மற்றும் வாகனங்கள் சுத்தம் செய்யும் சேவை உள்ளிட்ட வாகனங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
‘ஹோப்’ பொதுநல அறக்கட்டளை சார்பில், ஆட்டிசம் மற்றும் அறிவுசார் குறைபாடு கொண்ட மாணவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி மற்றும் சுயதொழில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதன்படி, 18 முதல் 24 வயதுடையவர்களுக்கு மளிகைப் பொருட்கள் விற்பனை, பேக்கரி தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை, இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களை சுத்தம் செய்வது தொடர்பாக ஐந்து ஆண்டுகளாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ‘பைவ் ஸ்டார் குரூப்ஸ்’ நிறுவனத்தின் சி.எஸ்.ஆர்., எனும் சமூக பொறுப்பு நிதி 55 லட்சத்தில், ‘ஹோப் ஆன் வீல்ஸ்’ என்ற நடமாடும் மளிகைக் கடை, ‘ஹோப் கிளீன் அண்டு கேர் சர்வீஸ்’ என்ற, வாகனங்கள் சுத்தம் செய்யும் சேவை, ‘ஹோப் ரைஸ் அண்டு பேக்’ என்ற, பேக்கரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் முதற்கட்டமாக சென்னையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
ஒவ்வொரு வாகனத்திலும் நான்கு பேர் வீதம், இரண்டு ‘ஷிப்டு’களில் பணியாற்ற உள்ளனர். இச்சேவையை, காலை 8:30 மணி முதல் இரவு 7:30 மணி வரை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இதற்கான தொடக்க விழா, சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் கொடியசைத்து வாகன சேவைகளை தொடங்கி வைத்தார். இதில், வடசென்னை மாற்றுத்திறனாளிகள் நல மாவட்ட அலுவலர் சரவணகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.