தி.நகரில் 'ஷாப்பிங்' வருவோரிடம் திருட்டு: ம.பி.,யைச் சேர்ந்த 3 பெண்கள் பிடிபட்டனர் ரூ.6.44 லட்சம் மீட்பு
தி.நகரில் 'ஷாப்பிங்' வருவோரிடம் திருட்டு: ம.பி.,யைச் சேர்ந்த 3 பெண்கள் பிடிபட்டனர் ரூ.6.44 லட்சம் மீட்பு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:27 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:20 PM
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:27 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:20 PM
தி.நகர்: தி.நகரில் 'ஷாப்பிங்' வருவோரிடம் திருட்டில் ஈடுபட்ட மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து, 6.44 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தரமணியைச் சேர்ந்தவர் ஷாலினி பிரியா, 29. இவர், கடந்த 25ம் தேதி கணவருடன் தி.நகர், உஸ்மான் சாலையில் உள்ள நகைக்கடைக்கு சென்று, 3 சவரன் தங்க நகைகள் வாங்கினார்.
ஏற்கனவே, தன்னிடம் இருந்த 1 சவரன் நகையுடன், புதிதாக வாங்கிய நகையையும் சேர்த்து, 4 சவரன் நகைகளை தன் பையில் வைத்திருந்தார்.
பின்னர், புதிய நகை வாங்கியதற்கான பரிசு பொருளை வாங்கிவிட்டு பையை பார்த்தபோது, அதில் வைத்திருந்த 4 சவரன் நகைகள் திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
ஒரே கிராம பெண்கள்
அதேபோல, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சித்தாலப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த நடராசா கிருபானந்தன் என்பவர், கடந்த 25ம் தேதி தி.நகரில் உள்ள புடவை கடைக்கு சென்று புடவைகளை வாங்கினார். பின்னர் கீழ்தளத்திற்கு வந்து பார்த்தபோது, பையில் வைத்திருந்த பிரான்ஸ் வங்கி அட்டை மற்றும் 75,000 ரூபாய் திருட்டு போனது தெரியவந்தது.
இரு புகார்கள் குறித்து விசாரித்த மாம்பலம் போலீசார், திருட்டில் ஈடுபட்ட மத்திய பிரதேச மாநிலம், ராஜ்கர் மாவட்டம், கூல்கேடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த லஷ்மிபாய், 40, மீனாட்சி, 35, குஷ்பூ, 40 ஆகிய, மூன்று பெண்களை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, 6.44 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேரும் மக்கள் அதிகம் கூடும் ஐதராபாத், பெங்களூரு மற்றும் சென்னையில் குரோம்பேட்டை, தி.நகர், பாண்டிபஜார் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று நகைக்கடைகள் உள்ளிட்ட கடைகளை நோட்டமிட்டு, பொதுமக்களின் பைகளில் வைத்திருக்கும் தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தை திருடி வந்தது தெரியவந்தது.
கைது செய்யப்பட்ட லஷ்மிபாய் மீது மத்திய பிரதேச மாநிலம் போடா காவல் நிலையத்தில் கொலை முயற்சி வழக்கு உட்பட ஐந்து வழக்குகளும், மீனாட்சி மற்றும் குஷ்பூ ஆகியோர் மீது தலா நான்கு வழக்குகளும் இருப்பதும் தெரியவந்தது.