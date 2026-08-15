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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/﻿ 30 வயது மகனை துாக்கி செல்லும் தாய் மருத்துவமனையில் 'வீல் சேர்' தர யாருமில்லை

﻿ 30 வயது மகனை துாக்கி செல்லும் தாய் மருத்துவமனையில் 'வீல் சேர்' தர யாருமில்லை

﻿ 30 வயது மகனை துாக்கி செல்லும் தாய் மருத்துவமனையில் 'வீல் சேர்' தர யாருமில்லை

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ADDED : ஆக 13, 2026 01:53 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 01:53 AM

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சென்னை: ஓமந்துாரார் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம், 'வீல் சேர்' தர மறுத்ததால், 30 வயது மாற்றுத்திறனாளி மகனை, 54 வயதிலும் தாய் துாக்கி செல்லும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அரியலுார் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம், பிச்சனுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கஸ்துாரி, 54. இவரது கணவர் உயிரிழந்துவிட்டார்; இரு மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர்.

இதில் இரு மகன்களும், மரபணு சார்ந்த கால் செயலழிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், மூத்த மகன் ராஜேஷிற்கு, கால் மூட்டு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து, ஓமந்துாரார் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

உடனிருந்து, அவரது தாய் கஸ்துாரி, தங்கை ஆகியோர் கவனித்து வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, மற்றொரு மகனான சதீஷ்குமார், 30, என்ற மாற்றுத்திறனாளியை வீட்டில் பார்த்து கொள்ள யாரும் இல்லாததால், மருத்துவமனையிலேயே அவரையும் உடன் அழைத்து வந்துள்ளனர்.

சதீஷ்குமாருக்கென தனி வீல் சேர் இல்லாததால், எங்கு சென்றாலும், தாய் கஸ்துாரியே அவரை துாக்கி சென்று வருகிறார்.

மகனை தோளில் கஷ்டப்பட்டு, தாய் சுமந்து செல்வது, பார்ப்பவரை கண்கலங்க வைக்கிறது. மருத்துவமனை வளாகமாக இருந்தும், அவர்களுக்கு வீல் சேர் கொடுக்கப்படவில்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறது.

இதுகுறித்து தாய் கஸ்துாரி கூறியதாவது:

மகன்கள் பிறந்தபோது நன்றாக தான் இருந்தனர். ஆனால், குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பின், அவர்களால் நடக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. வீட்டில் ஒரு வீல் சேர்தான் உள்ளது. அதுவும் மிகவும் பழமையானதுடன், பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு உள்ளது.

ஒரு மகன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறான். ஆனால், முறையாக சிகிச்சை அளிக்காமல், அலைக்கழித்து வருகின்றனர்.

மற்றொரு மகனான சதீஷிற்கு, அவ்வப்போது சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. அதனால் தான், மருத்துவமனைக்கும், காத்திருப்போர் அறைக்கும் துாக்கி சுமந்து சென்று வருகிறேன்.

மருத்துவமனை உள் வளாகத்தில் மட்டுமே வீல் சேர் கொடுக்கின்றனர். எதிரே, 100 மீட்டருக்குமேல் துாரத்தில் இருக்கும் காத்திருப்போர் அறைக்கு, நான் துாக்கி கொண்டு தான் செல்ல வேண்டும்.

இதனால், எனக்கும் உடல்நிலை பாதிக்கப்படுகிறது; உதவ வேறு யாரும் இல்லை. மருத்துவமனை நிர்வாகமும் எங்களை கண்டுகொள்ளவில்லை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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