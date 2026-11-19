தென் மண்டல பளுதுாக்கும் போட்டியில் பலத்துடன் மோதும் 300 வீராங்கனையர்
தென் மண்டல பளுதுாக்கும் போட்டியில் பலத்துடன் மோதும் 300 வீராங்கனையர்
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
சென்னை: பையனுாரில் இன்று (நவ.,18) தொடங்கிய தென் மண்டல அளவில், பல்கலைகளுக்கு இடையிலான மாணவியர் பளுதுாக்கும் போட்டியில், எட்டு மாநிலங்களை சேர்ந்த 300 வீராங்கனையர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரம் அடுத்த பையனுாரில் உள்ள விநாயகா மிஷன் நிகர்நிலை பல்கலை சென்னை சார்பில், அதன் வளாகத்தில், தென் மண்டல பல்கலைகளுக்கு இடையிலான மாணவியர் பளு துாக்கும் போட்டி, இன்று தொடங்கியது. வரும் 20ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
தமிழகம், ஆந்திரா உட்பட எட்டு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைகளில் இருந்து 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இன்று காலை நடந்த தொடக்க விழாவில், பல்கலை விளையாட்டுத் துறை இயக்குநர் ஓம்பிரகாஷ் முன்னிலையில், பல்கலை பதிவாளர் நாகப்பன், முதன்மை பொறுப்பாளர் சுரேஷ் சாமுவேல் ஆகியோர் குத்து விளக்கேற்றி, போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தனர்.
போட்டியில், 25 வயதுக்குட்பட்ட மாணவியர், தங்களது பளுதுாக்கும் திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இப்போட்டி முடிந்த பின், வரும் 21 முதல் 23ம் தேதி வரை, மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன.