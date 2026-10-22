கொடுங்கையூரில் ரூ.34 கோடி நிலம் மீட்பு 18 கடைகளை இடித்து அகற்றியது மாநகராட்சி
கொடுங்கையூரில் ரூ.34 கோடி நிலம் மீட்பு 18 கடைகளை இடித்து அகற்றியது மாநகராட்சி
UPDATED : செப் 28, 2026 02:13 AM
ADDED : செப் 28, 2026 02:01 AM
சென்னை: கொடுங்கையூரில் தனியார் கட்டுமான நிறுவன ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியிருந்த, மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான, 34 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை அதிகாரிகள் மீட்டுள்ளனர்.
கொடுங்கையூர், கே.கே.ஆர்., டவுன் பிரதான சாலையில், 22 ஆயிரத்து 860 சதுர அடி பரப்பளவில் குளம் உள்ளது. அதை, தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் ஒன்று ஆக்கிரமித்து, மனைகள் மற்றும் 18 கடைகள் கட்டி வணிக நோக்கில் பயன்படுத்தி வருவதாக புகார் எழுந்தது.
இதையடுத்து, அந்த குளத்தை அளந்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய, சென்னை கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, பெரம்பூர் தாசில்தார் மற்றும் வருவாய் அலுவலர்கள், அந்த குளத்தை அளவீடு செய்து, ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியுள்ளது உண்மை தான் என, கலெக்டருக்கு அறிக்கை அளித்தனர்.
இதையடுத்து, ஆக்கிரமித்து இருந்தவர்களுக்கு, சென்னை மாநகராட்சியின் தண்டையார்பேட்டை மண்டலம் சார்பில், நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது. தொடர் நெருக்கடி காரணமாக, ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கடைகளை காலி செய்தனர்.
இந்நிலையில், குளத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த கடைகளை அகற்றும் பணியில், சில நாட்களாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வந்தனர். தற்போது, 18 கடைகள் உள்ளிட்ட ஆக்கிரமிப்புகள் முற்றிலும் இடித்து அகற்றப்பட்டுள்ளன.
மீட்கப்பட்ட இடத்தின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு சதுர அடிக்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய்.
அந்த வகையில், 34.29 கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய நிலத்தை, ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்து மாநகராட்சி மீட்டுள்ளது.