ஒரே இரவில் 36 செ.மீ., கொட்டி தீர்த்த கனமழையால்...தத்தளிப்பு!:வேளச்சேரி, பெரம்பூரில் வெ ள்ளம் தே ங்கி மக்கள் தவிப்பு
ஒரே இரவில் 36 செ.மீ., கொட்டி தீர்த்த கனமழையால்...தத்தளிப்பு!:வேளச்சேரி, பெரம்பூரில் வெ ள்ளம் தே ங்கி மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 05:40 AM
ADDED : அக் 19, 2026 03:56 AM
UPDATED : அக் 19, 2026 05:40 AM ADDED : அக் 19, 2026 03:56 AM
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியமுதல் வாரத்திலே , ஒரே நாளில் 36 செ.மீ., வரை கனமழைகொட்டி தீர்த்ததால், இரவில்சென்னையின்பல பகுதிகள் தத்தளித்தன. முகத்துவாரங்களைதுார்வவார, வழக்கத்தைவிட இரண்டு மடங்கு என 44 கோடி ரூபாய்ஒதுக்கியும்,ஒப்பந்ததாரர்கள் அப்பணியைநிறுத்தியதே, வெள்ள பாதிப்புக்கு காரணம் என்பது தெரியவந்துள்ளது.முதல்வர் விஜயின்தொகுதியான பெரம்பூர்,வேளச்சேரி உட்பட பல பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள்தண்ணீர்தேங்கியதால் மக்கள் பெ ரிதும் தவித்தனர்.
வடகிழக்குபருவமழையால்,சென்னை,திருவள்ளூர்,காஞ்சிபுரம்,செங்கல்பட்டுமாவட்டங்கள்அதிகம்
பாதிக்கப்படுகின்றன.எனவே, இம்மாவட்டங்களில்வெள்ளபாதிப்பை குறைக்கும்வகை யில்,பருவமழைதொடங்குவதற்குமுன், நீர்வழித்தடங்களில்
துார்வா ரும்பணிகள்மேற் கொள்வதுவழக்கம்.நடப்பாண்டு, இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 44 கோடி ரூபாயை , நீர்வளத்துறைக்கு அரசு வழங்கியது.
வழக்கமாகஇப்பணிக்கு10 முதல் 20 கோ டி ரூபாய்வரை மட்டுமே, முந்தையதி.மு.க., - அ.தி.மு.க., ஆட்சிகளில்ஒதுக்கப்பட்டது.
ஆனால் முதல் முறையாக,த மிழகவெ ற்றிக்கழக ஆட்சியில்,20கோ டி ரூபாய் வரை கூடுதல் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.தவிர, 'ஆன்லைன்' வாயிலாகஒப்பந்ததாரர்கள்தே ர்வு செய்யப்பட்டு பணிகள் வழங்கப்பட்டன
.
ஆனால், ஒப்பந்ததாரர்கள்பலரும்பணிகளை முறையாக மேற் கொள்ளாமல், அரை குறையாகதுார்வாரினர்.இப்பணிக்கு'பொக்லைன்'இயந்திரங்களை வாடகைக்கு எடுத்த ஒப்பந்ததாரர்கள்பலரும்,மழை தொடங்கியதும் பார்த்துக்கொள்ளலாம்என கருதி, அவற்றை திரும்ப அனுப்பிவிட்டனர்.
அடை யாறு,கூவம், பகிங்ஹாம்கால்வாய், கொசஸ்தலையாறு, ஆரணியாறு முகத்துவாரங்களில் துார்வாரும்பணியை எடுத்தோரும்,இதே போல் அலட்சியமாக இருந்துவிட்டனர்.சிலர்,நீர்வழித்தடங்களில் பொக்லைன் இயந்திரங்களை மட்டும்நிறுத்திவிட்டு,அதன் ஓட்டுநர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டனர்.
பருவமழை பெய்யும்நேரங்களில்,முகத்துவாரங்களில் மணல் அடை ப்பு ஏற்படும். அப் போது,மழைநீரை கடல்உள்வாங்குவதில் தாமதம் ஏற்படும். அதனால்,மழை பெய்து கொண்டிருக்கும்போதே,நீர்வழித்தடங்களில்24மணி
நேரமும்துார்வாரும்பணிகளை மேற்கொள்ளவேண்டும்.
இந்தாண்டு, முகத்துவாரங்களில்துார்வா ரும்பணிகள்அதுபோல் நடக்காததால்,நே ற்று முன்தினம்,நேற்று பெய்த மழையால்,சென்னையில்
சிறிய கால்வாய்கள்,மழைநீர்வடிகால்கள்வாயிலாகவந்த மழைநீர்,கூவம், அடை யாறு,பகிங்ஹாம் கால்வாய்உள்ளிட்டபெரிய நீர்வழித்தடங்கள்
வாயிலாககடலுக்குசென்றடை வதில்தாமதம்ஏற்பட்டது.
இதனால்,வீடுகளை வெள்ளம்சூழ்ந்தது.மழை பாதிப்பு குறித்து மக்கள் அறியாமல் இருந்ததால், இரவில் அவர்கள் தவிப்புக்கு ஆளாகினர். வேளச்சேரி, பெரம்பூர்,திருவொற்றியூர்என, பல பகுதிகள் தத்தளித்தன.
இதனால்,வெள்ளமேலாண்மை பணியில்,நீர்வளத்துறை முழுகவனம்செலுத்த வேண்டும்என்ற அவசியம்எழுந்துள்ளது .
வீடுகளுக்குள் புகுந்த மழை நீர்
அடையாறுமண்டலம்,வார்டு 176க்கு உட்பட்டவேளச்சேரி,ஏ.ஜி.எஸ்., காலனி 7வது தெருவில்,ழைநீர்வடிகாலில்அடைப்பு ஏற்பட்டதால், மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி, வீடுகள்,பூங்கா ,சாலைகளைசூழ்ந்தது. இதனால்,அப்பகுதி
மக்கள்மிகுந்த சிரமத்திற்குஆளாகினர்.
மின் வெட்டு, மரம் முறிவு, குடும்பங்கள் தவிப்பு
சென்னையில் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த மழையால் வட சென்னையின் பல பகுதிகளில் மரம் முறிவு மின் வெட்டு, வீடுகளை சூழ்ந்த வெள்ளம் ஆகிய பிரச்னைகளால் இரவு நேர தூக்கத்தை மக்கள் இழந்தனர்.
வீடுகளை சூழ்ந்த வெள்ளம்:
தண்டையார்பேட்டை, வ.உ.சி., நகரில், வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்தது. சில வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால், இரவு முழுதும் துாக்கமிழந்த மக்கள், பக்கெட் மற்றும் பாத்திரங்கள் உதவியுடன், மழைநீரை வெளியேற்றினர். திருவொற்றியூர், தேரடி பூந்தோட்ட பள்ளி மைதானத்தில், குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது.
குடும்பங்கள் ஓட்டம்:
கிண்டி, மசூதி காலனி 17-வது தெருவில் வேப்பமரம் முறிந்து, சிமென்ட் கூரை வேயப்பட்ட இரு வீடுகள் மீது விழுந்தது. பெரும் சத்தம் எழுந்ததால், குணா, 56, மற்றும் முகமது, 60, ஆகியோர் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் வீட்டிலிருந்து விரைவாக வெளியேறினர். இதனால், அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
47 மரங்கள் சாய்ந்தது
கடந்த 15ம் தேதி முதல் நேற்று வரை, அதிக கனமழையால், 47 மரங்கள் வேருடன் பெயர்ந்து சாலையில் விழுந்தன. அவற்றை, மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வெட்டி, அப்புறப்படுத்தி உள்ளனர். இதில் அண்ணா நகர் ஆர்.வி., நகர், சேத்துப்பட்டு, ஜெகநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன.
பள்ளி சுவர் இடிந்தது:
ராயபுரம், மேற்கு மாதா தெருவில் உள்ள, 200 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த, செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பள்ளி மற்றும் சர்ச்சின் 8 அடி உயரம் உடைய 20 அடி நீள சுவர் இடிந்து விழுந்தது. இதனால் தெருவிளக்கு கம்பங்கள் சேதமாகின; யாருக்கும் காயமில்லை.
'பார்க்கிங்'கான மேம்பாலம்:
மழையால் அச்சமடைந்த மக்கள், தங்கள் கார், ஆட்டோ உள்ளிட்ட வாகனங்களை, ராயபுரம் மேம்பாலத்தில் ஓரம் வரிசையாக நிறுத்தி வைத்தனர். மணலிபுதுநகர் அடுத்த நாப்பாளையம் மேம்பாலத்திலும், கார்கள் அணிவகுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன.
கைகொடுத்தது குளம்:
10 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டமைக்கப்பட்ட, கார்கில் நகர் குளம் முழுதும் நிரம்பி, உபரி நீர் உந்து நிலையத்திற்கு செல்கிறது. அங்கிருந்து, ராட்சத மின் மோட்டார் வழியாக, பகிங்ஹாம் கால்வாய்க்கு மழைநீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
மூழ்கியது அரசு அலுவலகம்:
நுங்கம்பாக்கம் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில், மழைநீர் தேங்கியது. மின் மோட்டார்கள் மற்றும் டிராக்டர் உதவியுடன், தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது.
ஏரி நீர்மட்டம் உயர்வு
பூண்டி ஏரியில் இருந்து இணைப்பு கால்வாய் வழியே செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு, 1,105 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருப்பதால், ஏரியின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று காலை நிலவரப்படி ஏரியின் கொள்ளளவு, 1.38 டி.எம்.சி.,யாகவும், நீர்மட்டம் 14.21 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
7 மணி நேரம் மின்வெட்டு: திருவேற்காடு, 15வது வார்டு சண்முகா நகரில், சாலையோர ராட்சத மரம், நேற்று அதிகாலை 1:00 மணிக்கு வேரோடு சாய்ந்து, கூவம் ஆற்றோரத்தில் இருந்த மின் கம்பத்தின் மீது விழுந்தது.
இதில், மின் கம்பம் இரண்டாக உடைந்து, உயரழுத்த மின்கம்பி அந்தரத்தில் தொங்கியது. குறைந்தழுந்த மின்கம்பி அறுந்து சாலையில் விழுந்தது. இதனால், சண்முகா நகரில் ஏழு மணி நேரமும், வேலப்பன்சாவடி, கோ - ஆப்பரேட்டிவ் நகர், பள்ளிக்குப்பம் பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரமும் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. அதிகாலை 5:00 மணிக்கு 'கிரேன் வரவழைக்கப்பட்டு, உடைந்த மின் கம்பம் அகற்றப்பட்டு புதியது நடப்பட்டது. காலை 9:00 மணிக்கு மின் விநியோகம் சீரானது.
மழையை எதிர்பார்க்கவில்லை
பருவநிலை மாற்றத்தால், வடகிழக்கு பருவமழையின் தாக்கம் அதிகளவில் இருக்கும் என, வானிலை ஆய்வு வல்லுனர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். 17 - 21ம் தேதியில் கனமழை இருக்கும் என, அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இந்தளவு அதிகனமழையை எதிர்பார்க்கவில்லை. இருப்பினும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை முழுவீச்சில் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. துாய்மை பணியாளர்கள் உட்பட மாநகராட்சி முழுதும், 15,000 களப்பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
காலையில், மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பும் வகையில், அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பலவீனமான கட்டங்களில் மக்கள் வசிப்பதை தவிர்த்து, நிவாரண முகாம்களுக்கு வர வேண்டும். நீர்நிலைகளில் வீடியோ எடுக்கவும், வேடிக்கை பார்க்கவும் செல்லக்கூடாது.
- சமீரன்,
கமிஷனர்,
சென்னை மாநகராட்சி
பதற்றம் வேண்டாம்
வடகிழக்கு பருவமழையின் ஒட்டுமொத்த சராசரியே, 69 செ.மீ., ஆனால், பாரிமுனையில் 35.8 செ.மீ., திருவொற்றியூரில், 32.1 செ.மீ., என, பல இடங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது. மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டதா என ஆய்வு செய்து வருகிறோம். வேளச்சேரிக்கு ஆறு படகுடன், மீட்பு படை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மக்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம். மழை பாதிப்பு குறித்து, '1913' என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.
ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் உட்பட, 15,000 களப்பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
மேக வெடிப்பு எனும் நிலையை புதிதாக எதிர்கொள்கிறோம்.
-ஆதவ் அர்ஜூனா
அமைச்சர்,
விளையாட்டு துறை
20 விமான சேவை பாதிப்பு
சென்னை: சென்னையில் நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த கனமழையால், 20 விமானங்களின் சேவை பாதிக்கப்பட்டது.
சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில், நேற்று முன்தினம் இரவு கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால், சென்னையில் 20க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களின் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
குறிப்பாக, கொல்கட்டாவில் இருந்து 184 பயணியருடன் சென்னை வந்த 'இண்டிகோ' ஏர்லைன்ஸ் பயணியர் விமானம் கன மழை காரணமாக, சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல், ஹைதராபாத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
மும்பை, பெங்களூரு, டில்லி, மதுரை, திருச்சி உட்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சென்னை வந்த 10க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தரையிறங்க முடியாமல், நீண்ட நேரம் வானில் வட்டமடித்தன. பின் மழை ஓய்ந்ததும், ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தரையிறங்கின.
அதேபோல், சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூர், கோலாலம்பூர், இலங்கை, பிராங்க்பர்ட், அபுதாபி செல்லும் சர்வதேச விமானங்கள் மற்றும் திருச்சி, டில்லி, மும்பை, பெங்களூரு செல்லும் விமானங்கள், ஒன்று முதல் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.
மேலும், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் 'போர்டிக்கோ' பகுதியில் மழை நீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால், பயணியர் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
மோட்டார் அறை பூட்டு உடைப்பு
கோடம்பாக்கம் மண்டலம், கே.கே.நகரில் பாரதிதாசன் காலனியில், ஒவ்வொரு மழைக்கும் தண்ணீர் தேங்கி பாதிப்பு ஏற்படும். இப்பிரச்னைக்குத் தீர்வு காண, கடந்த ஆண்டு 1.5 கி.மீ., துாரத்திற்கு 6.83 கோடி ரூபாயில், மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டது. மழைநீர் வெளியேற்ற மின் மோட்டார் அறைகளும் பொருத்தப்பட்டன.
நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த மழையில், பாரதிதாசன் காலனி சாலை மற்றும் குடியிருப்புகளில், மழைநீர் மீண்டும் தேங்கியது. மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கான மோட்டார்கள் இயக்கப்படாததால், வடிகால் அமைத்தும் தண்ணீர் வெளியேறவில்லை.
இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டபோது, யாரும் அழைப்பை ஏற்கவில்லை. இதனால் அதிருப்தியடைந்த 138வது வார்டு கவுன்சிலர் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள், அங்கிருந்த மின்மோட்டார் அறையின் பூட்டை உடைத்து, மோட்டாரை இயக்கினர். இதையடுத்து, குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த மழைநீர் படிப்படியாக வடிந்தது.
நீச்சல் குளமாக மாறிய மைதானம்
சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக, கோபாலபுரம் விளையாட்டு மைதானத்தில் பெருமளவில் தண்ணீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளித்தது. அதில், சிறுவர்கள் நீச்சல் அடித்து மகிழ்ச்சியாக விளையாடினர்.
அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர் மழைநீரில் மூழ்கி நாசம்
காஞ்சிபுரம்மாவட்டம், கீழ்கதிர்பூரில்இரு நாட்களாகபெய்து வரும்மழையால்,நெ ல் அறுவடைக்குதயாராகஇருந்த நெற்கதிர்கள்நீரில்மூழ்கின.
மழைநீர்வடிந்து செல்ல வழியின்றி விவசாயிகள் பரிதவித்து வருகின்றனர் எனவே, பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு இழப்பீடுவழங்க வேண்டும்
என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம்மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் கிருஷ்ணவேணி கூறுகையில்,“வடகிழக்கு பருவ மழை தற் போது தான்துவங்கியுள்ளது. இந்த மழைக்கு இளம்பயிர்களுக்குபாதிப்பு இருக்காது. தண்ணீர்வடிந்துவிட்டால் சரியாகிவிடும்,” என்றார்.
அதேபோல், உத்திரமேரூர்சுற்றுவட்டாரபகுதிகளில்,பெய்த கனமழை காரணமாக செய்யாற்று ஓடைகளில்நீர்வரத்துஏற்பட்டுள்ளது
கால்வவாய் அடைப்பை நீக்க கலெக்டர் உத்தரவு
காஞ்சிபுரம்கலெக்டர் சினேகா,நேற்று காஞ்சிபுரம் காந்தி ரோடு,ராஜாஜி மார்க்கெட் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில்ஆய்வு செய்தார்.
இதில், காஞ்சிபுரம்பச்சையப்பன்மே ல்நிலைப்பள்ளி அருகே வடிகால்வாயைப் பார்வையிட்டடார்.தொடர்ந்து, ராஜாஜி மார்க்கெட்பகுதியில்ஆய்வுசெய்யும்
போது,கால்வாயில்அடைப்பு இன்றி தண்ணீர் வெளியேறும்வகையில்,மழைநீர் தேங்காதவாறு கால்வாயின் அடைப்பை நீக்கவே ண்டும்;
அதேசமயம்,போக்குவரத்துபாதிப்பு இருக்கக்கூடாதுஎன, கலெக்டர் சினேகா, மாநகராட்சிஊழியர்களுக்குஉத்தரவிட்டார்.
'வாட்ஸாப் ' புகார்கள்மீதுஉடனடி நடவடிக்கை
மாவட்ட அளவில்கட்டுப்பாட்டுஅறை அமை க்கப்பட்டு,அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைத்து கண்காணித்துவருகிறோம். மழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து, 'வாட்ஸாப்' மூலம் வரும் புகார்கள் தொடர்பாக, உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.பொன்னேரி, மீஞ்சூர்,புழல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில்,33 இடங்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் இடங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அப்பகுதிகளில்,130 தற்காலிக முகாம்கள்தயார் நிலையில்உள்ளன.
24மணி நே ரமும்கண்காணித்து,பாதிப்புகள் இருந்தால், உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுவருகிறது.வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள,
மாவட்ட நிர்வாகம் தயார் நிலையில் உள்ளதால்,பொதுமக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம்.
செங்குன்றத்தில் அதிகபட்சமாக 11.9 செ.மீ., மழை பதிவு
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின்பல்வேறு பகுதிகளில்,மழையும்,ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன்கூடிய கனமழையும் நேற்று முன்தினம்காலை முதல், இரவு வரை பெய்தது.இதனால்மக்களின்இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
இதில், திருவள்ளூர்மாவட்டத்தில்,மொத்தம்79.6 செ .மீ., மழைப் பொழிவு பதிவானதில், சராசரியாக5.37 செ .மீ., மழை பதிவானது எனவும், அதிகபட்சமாக, செங்குன்றத்தில்11.9 செ .மீ., மழைப் பொழிவுபதிவாகியுள்ளதாகவும்,மாவட்ட நிர்வா கம்தெ ரிவித்துள்ளது
- கவிதா,
பூண்டிக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
திருவள்ளூர்மாவட்டத்தில்,பரவலாகமழைபெய்து வருகிறது.பூண்டி சத்தியமூர்த்திசாகர் நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்ப்பிடிப்புபகுதிகளில் இருந்து மழைநீர் வரத்து தொடங்கியுள்ளது.நேற்று காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி ,வினாடிக்கு 980 கன அடி மழைநீர்வந்து கொண்டு இருக்கிறது.
நீர்மட்டம்21.47 அடி. கொள்ளளவு0.397 டி.எம்.சி.,அங்குள்ள இணைப்புகால்வாய் வழியே , செம்பரம்பாக்கத்திற்கு,400 கன அடி, புழலுக்கு,100 கன அடி என, 500 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுஉள்ளது.
கலெக்டர்,திருவள்ளூர் மாவட்டம்