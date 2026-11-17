பரனுார் சுங்கச்சாவடியில் 40 நாளில் 3.85 லட்சம் வானகங்கள் விதிமீறல்: ரூ.1.38 கோடி அபராதம் வசூல்
பரனுார் சுங்கச்சாவடியில் 40 நாளில் 3.85 லட்சம் வானகங்கள் விதிமீறல்: ரூ.1.38 கோடி அபராதம் வசூல்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
சென்னை: பரனுார் சுங்கச்சாவடியில் தடுப்புகள் இல்லாத தானியங்கி கட்டண முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்ட 40 நாட்களில், 3.85 லட்சம் வாகனங்கள் கட்டணம் செலுத்தாமல் விதிமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளன. இதையடுத்து, 3.27 லட்சம், ‘இ- – சலான்’கள் வாயிலாக, 1.38 கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு அடுத்த பரனுார் சுங்கச்சாவடியில், வாகன நெரிசலைத் தவிர்க்க, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம், இந்தாண்டு அக்., 1-ம் தேதி தடுப்புகள் இல்லாத தானியங்கி கட்டண முறையை அறிமுகம் செய்தது.
இதன் மூலம், மனித தலையீடின்றி வாகனங்கள் மணிக்கு, 100 கி.மீ., வேகத்தில் சுங்கச்சாவடியைக் கடக்க முடிகிறது. ஆயுதபூஜை, தீபாவளி பண்டிகைகளின்போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்தது.
இதுகுறித்து, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
அக்., 1 முதல் நவ., 9 வரை 40 நாட்களில், பரனுார் சுங்கச்சாவடியை, 24.69 லட்சம் வாகனங்கள் கடந்துள்ளன. இதில், 20.83 லட்சம் வாகனங்கள் முறையாக, ‘பாஸ்டேக்’ மூலம் கட்டணம் செலுத்தியுள்ளன.
போதிய பணம் இல்லாதது, ‘பிளாக் லிஸ்ட்’ செய்யப்பட்ட அட்டை, பாஸ்டேக் இல்லாதது உள்ளிட்ட காரணங்களால், மூன்று லட்சத்து, 85 ஆயிரத்து 679 வாகனங்கள் விதிமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளன.
கட்டணம் செலுத்தாத வாகனங்களுக்கு, ‘வாகன்’ தளம் மூலம் இரட்டிப்பு அபராதத்துடன் இ – -சலான் அனுப்பப்படுகிறது.
அபராதத்தை, 72 மணி நேரத்துக்குள் ஆன்லைனில் செலுத்தினால், 50 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். தவறினால், சம்பந்தப்பட்ட வாகனத்தின் பாஸ்டேக் முடக்கப்படுவதுடன், பிற சுங்கச்சாவடிகளைக் கடக்கவும் தடை ஏற்படும்.
வாகனப் பெயர் மாற்றம், தடையில்லாச் சான்று உள்ளிட்ட சேவைகளையும் பெற முடியாது.
இந்த 40 நாட்களில், 3 லட்சத்து, 27 ஆயிரத்து, 927 இ- – சலான்கள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், 68 ஆயிரத்து, 226 வாகன ஓட்டிகள் அபராதம் செலுத்திய வகையில், ஒரு கோடியே, 38 லட்சத்து, 8,290 ரூபாய் வசூலாகியுள்ளது.
மேலும், நவீன கேமராக்கள் மூலம், வாகனங்களின் பதிவு எண்கள் கண்காணிக்கப் படுகின்றன. அபராதத்தைத் தவிர்க்க, நம்பர் பிளேட்டுகளைச் சேதப்படுத்தினாலோ, மாற்றியமைத்தாலோ புகைப்பட ஆதாரங்களுடன், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து வழக்குப் பதிவு செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.