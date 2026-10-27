பைக் விற்ற பணத்தை பங்கிடுவதில் தகராறு வாலிபரை கொன்று ஏரியில் வீசிய 4 பேர் கைது
பைக் விற்ற பணத்தை பங்கிடுவதில் தகராறு வாலிபரை கொன்று ஏரியில் வீசிய 4 பேர் கைது
ADDED : செப் 30, 2026 07:42 PM
அம்பத்துார்: திருட்டு பைக்கை விற்ற பணத்தை பங்கிடுவதில் ஏற்பட்ட தகராறில், 21 வயது வாலிபரை கொலை செய்து, ஏரியில் வீசிய இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அம்பத்துார், கள்ளிக்குப்பம் அடுத்த சூரப்பட்டு, சண்முகபுரம் பகுதியில் உள்ள புழல் ஏரியில், ஆண் சடலம் மிதப்பதாக புதுார் போலீசாருக்கு நேற்று காலை தகவல் கிடைத்தது.
போலீசார் உடலை மீட்டு, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்தனர். கால்கள் கட்டப்பட்டிருந்ததுடன், முகத்தில் வெட்டுக்காயமும் இருந்ததால், சந்தேகமடைந்த போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
இதில், இறந்தவர் சண்முகபுரம், அன்னை இந்திரா நகரைச் சேர்ந்த தச்சுத் தொழிலாளி முகுந்தன், 21, என்பதும், கடந்த 28ம் தேதி இரவு, நண்பர் சஞ்சய், 19, மற்றும் 17 வயது சிறுவர்கள் இருவருடன் மது அருந்த சென்றதும் தெரியவந்தது.
சஞ்சயை பிடித்து விசாரித்ததில், திருட்டு பைக்கை விற்ற பணத்தை பங்கிடுவதில் முகுந்தனுக்கும், காவாங்கரையைச் சேர்ந்த ஹரிகிருஷ்ணன், 23, என்பவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்தது தெரிந்தது. முகுந்தனை கொலை செய்யும்படி சஞ்சயிடம் ஹரிகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.
இதையடுத்து, கடந்த 28ம் தேதி இரவு முகுந்தன் உட்பட நான்கு பேரும், புழல் ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாத பகுதியில் மது அருந்தினர். அப்போது, போதை மாத்திரை தருமாறு சஞ்சய் கேட்டதில் தகராறு ஏற்பட்டு, முகுந்தனை சரமாரியாக தாக்கி, கத்தியால் முகத்தில் குத்தியுள்ளார். இதில் ரத்தம் அதிகளவில் வெளியேறி, முகுந்தன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
பின், சஞ்சய் மற்றும் சிறுவர்கள் இருவர் சேர்ந்து, முகுந்தனின் காலில் கல்லை கட்டி உடலை ஏரியில் வீசினர். அவர்கள் மது அருந்திய இடத்தில் ரத்தக்கறை படிந்திருந்த மெத்தையையும் தீ வைத்து எரித்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து சஞ்சய், ஹரிகிருஷ்ணன், இரண்டு சிறுவர்கள் என நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து, நேற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். இதில் சஞ்சய், ஹரிகிருஷ்ணன் ஆகியோரை சிறையிலும், சிறுவர்கள் இருவரை சிறார் சீர்த்திருத்த பள்ளியிலும் சேர்த்தனர்.