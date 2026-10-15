ஏ.டி.எம்., மையத்தில் நுாதன திருட்டு: திரிபுரா சிறுவர்கள் உட்பட 4 பேர் கைது
ஏ.டி.எம்., மையத்தில் நுாதன திருட்டு: திரிபுரா சிறுவர்கள் உட்பட 4 பேர் கைது
UPDATED : அக் 15, 2026 09:45 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:36 PM
அரும்பாக்கம்: ஏ.டி.எம்., மிஷினில் பணம் வெளியே வரும் பகுதியில், கருப்பு 'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டி, நுாதனமாக பணத்தை திருடிய திரிபுரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த விஷ்ணுவர்தன், 18, என்பவர், கடந்த 13ம் தேதி எம்.எம்.டி.ஏ., காலனி பிரதான சாலையில் உள்ள தனியார் வங்கி ஏ.டி.எம்., மையத்தில் பணம் எடுக்க முயன்றார்; பணம் வரவில்லை.
ஆனால், வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதாக மொபைல் போனுக்கு குறுந்தகவல் வந்தது. ஏ.டி.எம்., மிஷினை சோதித்தபோது, பணம் வெளியே வரும் பகுதியில் கருப்பு நிற ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. இது குறித்து அரும்பாக்கம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதேபோல், ராஜேந்திரன், 65, என்பவர் 2,000 ரூபாய் இழந்ததாக புகார் அளித்திருந்தார். இந்நிலையில், நேற்று அதே ஏ.டி.எம்., மையம் வழியாகச் சென்ற ராஜேந்திரன், வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த சிறுவன் ஒருவன், அடிக்கடி மையத்துக்குள் சென்று வருவதை கவனித்தார். இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
அங்கு வந்த போலீசார், அந்த சிறுவனைப் பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், திரிபுரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், ஏ.டி.எம்., மிஷினில் பணம் திருடியதும் தெரியவந்தது. அவர் அளித்த தகவலின்படி, அவரது கூட்டாளிகளான திரிபுரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சகில் அமத், 19, முபின், 20, மற்றொரு 17 வயது சிறுவனை போலீசார் கைது செய்தனர்; 30 ஆயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.