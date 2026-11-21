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ADDED : நவ 20, 2026 11:36 PM
சென்னை: மெரினா, அம்பத்துார் உட்பட பகுதிகளில், வெவ்வேறு சம்பவங்களில் நான்கு பேர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.
திருவாரூர் மாவட்டம், புலிவனம் பகுதியைச் சேர்ந்த சதீஷ், 36; ‘டிவி’ மெக்கானிக். வெளிநாட்டுக்கு வேலை செல்ல முயன்றார். அது முடியாததால், விரக்தியில் இருந்த அவர், பல்லாவரத்தில் தனியார் லாட்ஜில் நேற்று, துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
திருவல்லிக்கேணி, அயோத்தியா நகரைச் சேர்ந்தவர் ரஞ்சித்; அண்ணா சதுக்கத்தில், ‘டாட்டூ’ கடை நடத்தி வந்தார். இவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமானது. கருத்து வேறுபாடு காரணமாக மனைவியை விவாகரத்து செய்து தனியாக வசித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், தன் இறப்புக்கு யாரும் காரணமில்லை என தெரிவித்துவிட்டு, வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
அதேபோல், அம்பத்துார் அருகே அத்திப்பட்டு பகுதியில் கணவருடன் ஏற்பட்ட சண்டையால், சுமித்ரா, 32, என்பவரும், அம்பத்துார் விஜயலட்சுமிபுரம் பகுதியில் தனிமையில் வசித்து வந்த அன்பரசு, 27, என்பவரும், அவரவர் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.