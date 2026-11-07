சபரிமலை செல்ல வசதியாக சென்னை – கொல்லத்துக்கு 4 சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு
சபரிமலை செல்ல வசதியாக சென்னை – கொல்லத்துக்கு 4 சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
சென்னை: சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக, சென்னையில் இருந்து கேரள மாநிலம் கொல்லத்துக்கு, நான்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
★ எழும்பூரில் இருந்து வரும் 19 முதல் ஜன., 21ம் தேதி வரை, வியாழன்தோறும் இரவு 11:40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 4:30 மணிக்கு கொல்லம் செல்லும். கொல்லத்தில் இருந்து வரும் 20 முதல் ஜனவரி 22ம் தேதி வரை, வெள்ளிக்கிழமை தோறும் மாலை 6:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் பகல் 12:30 மணிக்கு எழும்பூர் வரும்
★ எழும்பூரில் இருந்து வரும் 21 முதல் ஜன., 23ம் தேதி வரை சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11:40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 4:30 மணிக்கு கொல்லம் செல்லும். கொல்லத்தில் இருந்து வரும் 22 முதல் ஜன., 24ம் தேதி வரை, ஞாயிறுதோறும் மாலை 6:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 11:40 மணிக்கு சென்ட்ரல் வந்தடையும்
★ சென்ட்ரலில் இருந்து வரும் 18 முதல் ஜன., 20ம் தேதி வரை புதன்கிழமைகளில் மாலை 3:10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 7:20 மணிக்கு கொல்லம் செல்லும். கொல்லத்தில் இருந்து வரும் 19 முதல் ஜன., 21 வரை, வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமைகளில் காலை 10:40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 3:30 மணிக்கு சென்ட்ரல் செல்லும்
★ சென்ட்ரலில் இருநது வரும் 16 முதல் ஜன., 25ம் தேதி வரை வாரந்தோறும் திங்கள் கிழமைகளில் இரவு 11:50 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 4:30 மணிக்கு கொல்லம் செல்லும். கொல்லத்தில் இருந்து வரும் 17 முதல் ஜன., 26ம் தேதி வரை செவ்வாய் கிழமைகளில் மாலை 6:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 11:40 மணிக்கு சென்ட்ரல் வரும். மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களில் இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும்
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.