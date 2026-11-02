/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பழைய பொருட்கள் 46 டன் அழிப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
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சென்னை: சென்னையில், வீடுகளில் இருந்து 46 டன் பழைய பொருட்களை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் சேகரித்து அழித்தனர்.
சென்னை மாநகராட்சியில், பொதுமக்கள் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிப்பதன் அடிப்படையில், வீடுகளில் உள்ள பழைய மெத்தை, சோபா உள்ளிட்ட பொருட்களை ஊழியர்கள் சேகரித்து வருகின்றனர்.
அதன்படி, இன்று (நவ.,1) 39 பேரிடம் இருந்து 46 டன் பழைய பொருட்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்குக்கு கொண்டு சென்று அழிக்கப்பட்டன. இந்த சேவையைப் பயன்படுத்த விரும்புவோர், ‘நம்ம சென்னை’ செயலி அல்லது 913 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், 94450 61913 என்ற வாட்ஸாப் எண்ணிலும் தகவல் தெரிவிக்கலாம் என, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.