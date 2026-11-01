ரத்து செய்யப்பட்ட 47 மின் ரயில்கள் சேவை புதிய அட்டவணையில் இடம்பெறவில்லை: புறநகர் ரயில் பயணியர் ஏமாற்றம்
ரத்து செய்யப்பட்ட 47 மின் ரயில்கள் சேவை புதிய அட்டவணையில் இடம்பெறவில்லை: புறநகர் ரயில் பயணியர் ஏமாற்றம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:30 PM
சென்னை: புதிய ரயில் கால அட்டவணையிலும், ரத்து செய்யப்பட்ட, 47 மின்சார ரயில்களின் சேவை குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகாததால், புறநகர் பயணியர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில், சென்ட்ரல் – அரக்கோணம், கும்மிடிப்பூண்டி, கடற்கரை – செங்கல்பட்டு வழித்தடங்களில் தினமும் 600 மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இவற்றில், ஒன்பது லட்சம் பேர் பயணிக்கின்றனர். இதற்கான புதிய கால அட்டவணை, இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
ரயில் பாதை பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகளை காரணம் காட்டி, 2024ல் சென்ட்ரல் – கும்மிடிப்பூண்டி, அரக்கோணம் வழித்தடங்களில், 53 மின்சார ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
அவற்றில், ஆறு ரயில்கள் மட்டுமே மீண்டும் இயக்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய 47 ரயில்களின் சேவை இன்னும் தொடங்கப்பவில்லை.
இதனால், காலை, மாலை நேரங்களில் இயக்கப்படும் ரயில்களில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. நெரிசலில் சிக்கி பயணியர் அவதிப்படுவதுடன், படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடி ஆபத்தான பயணத்தையும் மேற்கொள்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, திருவள்ளூர், திருநின்றவூர் ரயில் பயணியர் சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
புறநகர் பகுதிகளில் மின்சார ரயில்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, திருவள்ளூர், அரக்கோணம், கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடங்களில் நள்ளிரவு, அதிகாலையில் இயக்கப்பட்ட நான்கு ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இவை, இரவு பணிக்குச் செல்வோர், அதிகாலையில் பயணிப்போருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தன.
எனவே, ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களில் குறைந்தது 50 சதவீத சேவையையாவது மீண்டும் தொடங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, ரயில்வே கோட்ட அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘புதிய கால அட்டவணையில், ஒரு புதிய ரயில் சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, நான்கு ரயில்களின் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ரத்து செய்யப்பட்ட மின்சார ரயில்களை படிப்படியாக மீண்டும் இயக்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்’ என்றனர்.