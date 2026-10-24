மகனை காப்பாற்ற முயன்ற தாய் பலி கொலை வழக்கு பதிந்து 5 பேர் கைது
மகனை காப்பாற்ற முயன்ற தாய் பலி கொலை வழக்கு பதிந்து 5 பேர் கைது
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:07 PM
பெருங்களத்துார்: குடும்பத் தகராறு காரணமாக மகனைத் தாக்க முயன்றபோது, அவரைத் தடுத்துக் காப்பாற்ற முயன்ற தாய் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து, ஐந்து பேரைக் கைது செய்தனர்.
பெருங்களத்துார், காமராஜர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் நசீமா பீ, 62. இவரது மகன் வஷிவுதீன், 43. வஷிவுதீனுக்கும் அவரது மனைவி நாசீமாவுக்கும் இடையே, கடந்த 21ம் தேதி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வீட்டை விட்டு சென்ற நாசீமா, ஊரப்பாக்கத்தை அடுத்த ஆதனுாரில் வசித்து வரும் சகோதரர் ஷேக் பயாஸ், 29, என்பவர் வீட்டிற்கு சென்றார். அவரிடம் நடந்ததை கூறியுள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஷேக் பயாஸ், நேற்று முன்தினம் இரவு நண்பர்கள் நான்கு பேருடன் வசிவுதீன் வீட்டிற்கு சென்று, அவரை ஆயுதங்களால் தாக்கியுள்ளனர். இதில், அவருடைய தலை மற்றும் கன்னத்தில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையில், மகன் தாக்கப்படுவதை கண்ட அவரது தாய் நசீமா பீ, பதறியடித்து மகனை காப்பாற்ற முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, ஷேக் பயாஸ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் நசீமா பீயை பிடித்து கீழே தள்ளியுள்ளனர். இதில் மயக்கமடைந்த அவர், தாம்பரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு, மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில், அவர் இறந்தது தெரியவந்தது. காயமடைந்த வஷிவுதீனுக்கு தலையில் 10 தையல் போடப்பட்டது. இது குறித்து விசாரித்த பீர்க்கன்காரணை போலீசார், கொலை வழக்கு பதிவு செய்து, ஷேக் பயாஸ், அவரது நண்பர்கள் என ஐந்து பேரையும் நேற்று மதியம் கைது செய்தனர்.