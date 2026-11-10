ஆதம்பாக்கத்தில் 5 நாள் போக்குவரத்து மாற்றம்

ADDED : நவ 10, 2026 09:47 PM
சென்னை: ஆதம்பாக்கம், மஸ்தான்கோரி சாலை – டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் சாலை சந்திப்பில், சேதமடைந்த பிரதான கழிவுநீர் குழாய் சீரமைக்கும் பணி நடப்பதால், இன்று (நவ.,10) முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
* ஆதம்பாக்கம், கக்கன் நகர் பிரதான சாலையில் இருந்து ஆபிசர்ஸ் காலனி பிரதான சாலை, மஸ்தான்கோரி சாலை சந்திப்பு வழியாக பரங்கிமலை ரயில் நிலையம் செல்ல வாகனங்களு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, வாகனங்கள், கக்கன் நகர் பிரதான சாலை, ஏரிக்கரை சாலை, பிருந்தாவன் நகர் பிரதான சாலை, பாலாஜி நகர் பிரதான சாலை, எம்.ஆர்.டி.எஸ்., சாலை வழியாக இடதுபுறம் திரும்பிச் செல்லலாம்
* பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்திலிருந்து என்.ஜி.ஒ., காலனி செல்லும் வாகனங்கள், மேடவாக்கம் பிரதான சாலை, எம்.ஆர்.டி.எஸ்., சாலை வழியாக இடதுபுறம் திரும்பி, எம்.ஆர்.டி.எஸ்.சாலை, பாலாஜி நகர் பிரதான சாலை, பிருந்தாவன் நகர் பிரதான சாலை, ஏரிக்கரை சாலை – கக்கன் நகர் பிரதான சாலை வழியாக செல்ல வேண்டிய இடத்தை அடையலாம் என, போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது.