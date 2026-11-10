வாகனங்கள் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு 2 சிறுவர்கள் உட்பட 5 பேர் கைது
வாகனங்கள் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு 2 சிறுவர்கள் உட்பட 5 பேர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:56 PM
சென்னை: நுங்கம்பாக்கம், புஷ்பா நகரில், குடியிருப்பில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட ஐந்து பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர். இச்சம்பவத்தில், ஒரு கார் மற்றும் பைக் நாசமாகின.
நுங்கம்பாக்கம், புஷ்பா நகர் ராமலிங்க கோவில் அருகில், நேற்று அதிகாலை 1:30 மணியளவில், இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தவர்கள், குடியிருப்பு பகுதியில் பெட்ரோல் குண்டு வீசி சென்று உள்ளனர்.
‘செப்டோ’ ஊழியர்
இதை, அவ்வழியாக சென்ற ‘செப்டோ’ நிறுவன டெலிவரி ஊழியர் பார்த்து, ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நுங்கம்பாக்கம் போலீஸ் ஏட்டு கார்த்திக்கிடம் கூறியுள்ளார்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த அவர் பார்த்தபோது, ‘டொயோடா’ இன்னோவா கார், இருசக்கர வாகனம் தீயில் எரிந்து நாசமானது தெரிய வந்தது.
போலீசாரின் விசாரணையில், கோடம்பாக்கம், அசோக் நகரைச் சேர்ந்த, ஆதேஷ், 18, முகுந்தன், 18, சுராஜ், 20 மற்றும் 17 வயது சிறுவர்கள் இருவர் என, ஐந்து பேர் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. ஐந்து பேரையும் நேற்று கைது செய்து போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில், கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த, 17 வயது சிறுவன், சம்பவ இடத்தில் உள்ள குடியிருப்பில் வசிக்கும் பெண்ணை காதலித்து வருகிறார்.
ரூ.50க்கு பெட்ரோல்
நேற்று முன்தினம் அப்பெண்ணை கே.என்.கே., சாலையில் உள்ள ஸ்டூடியோவிற்கு அழைத்துச் சென்று போட்டோ எடுத்துள்ளார்.
பின், இரவு வீட்டில் இறக்கிவிட நண்பர்களுடன் வந்தபோது, அப்பெண்ணின் குடியிருப்பில் வசிக்கும் ஆகாஷ் என்பவர், சிறுவனை ‘யார் நீ’ என்று கேட்டு தாக்கியதுடன், இருசக்கர வாகனத்தை பறித்து வைத்துக் கொண்டார்.
ஆத்திரமடைந்த அவரது நண்பர் சுராஜ், பீர் பாட்டிலில், 50 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் வாங்கிக் கொண்டு, அதில் துணியை சுற்றிக் கொண்டு சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துள்ளார்.
அப்போது ஆகாஷ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் சத்தம்போடவே, தயாராக வைத்திருந்த பெட்ரோல் குண்டை அவர்களை நோக்கி வீசி உள்ளார். இதில் கார் மற்றும் பைக் மீது பட்டு தீப்பிடித்து எரிந்ததில், அவை சேதமடைந்தது தெரிய வந்தது.
ஐந்து பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், சிறையில் அடைக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.