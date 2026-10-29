சாலையோர கால்வாயில் கவிழ்ந்த கார் குழந்தை உட்பட 5 பேர் உயிர் தப்பினர்
சாலையோர கால்வாயில் கவிழ்ந்த கார் குழந்தை உட்பட 5 பேர் உயிர் தப்பினர்
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அருகே சாலையோர கால்வாயில் கார் கவிழ்ந்த விபத்தில், குழந்தை உட்பட சென்னையை சேர்ந்த 5 பேரும் உயிர்தப்பினர்.
சென்னை, அண்ணா நகரைச் சேர்ந்தவர் சரண், 36. இவர், தன் மனைவி மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மனோஜ், 27, அவரது மனைவி, குழந்தை அகானா, 4, ஆகிய ஐந்து பேர், , காரில் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு நேற்று (அக்.,25) சென்றுள்ளனர்.
சுவாமி தரிசனம் முடிந்து, சென்னை திரும்ப நாகை – விழுப்புரம் நான்கு வழிச்சாலை வழியாக இன்று (அக்.,26) வந்து கொண்டிருந்தனர்.
இன்று காலை 6:00 மணியளவில் புதுச்சேரி செல்வதற்காக, நாகை -– விழுப்புரம் புறவழிச் சாலையில் இருந்து, பாகூர் சந்திப்பில் கிழக்கு பக்கமாக திரும்பி, கன்னியக்கோவில் சாலையில் சென்றனர்.
அப்பகுதியில், எதிரே வந்த வாகனத்திற்கு வழிவிட ஒதுங்கியபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோர சித்தேரி கால்வாயில் கவிழ்ந்தது. நீரோட்டம் காரணமாக கார் இழுத்து செல்லப்பட்டது. காரில் இருந்தவர்களை, அப்பகுதிமக்கள் மீட்டனர். தகவல் அறிந்து வந்த பாகூர் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார், கிரேன் மூலமாக காரை மீட்டனர்.