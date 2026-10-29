லாட்டரி விற்ற 5 பேர் கைது

ADDED : அக் 28, 2026 09:17 PM
பாடி: அரசால் தடை செய்யப்பட்ட, கேரள லாட்டரிகளை விற்பனை செய்து வந்த ஐந்து பேரை, கொரட்டூர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
பாடி, தேவர் நகர், டி.வி.எஸ்., பிரதான சாலை உள்ள கட்டடம் ஒன்றில், அரசால் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரிகள் விற்பனை நடப்பதாக, நேற்று (அக்.,27) தகவல் கிடைத்தது.
கொரட்டூர் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். தங்களை கண்டதும் ஓட முயன்றவர்களை, போலீசார் மடக்கி பிடித்து, காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரித்தனர்.
அதில், அண்ணாநகர் மேற்கு விரிவாக்கம், ரவுண்ட் பில்டிங்க் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த், என்ற டேவிட், 38, கேசவன், 44, பாடியைச் சேர்ந்த ரமேஷ், 48, செல்வம், 65 மற்றும் அயப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ், 26, என தெரிந்தது.
கொரட்டூர் போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து, லாட்டரி நம்பர்கள் எழுதப்பட்டிருந்த ஐந்து நோட்டுகள், மொபைல்போன் மற்றும் 1,600 ரூபாயை பறிமுதல் செய்து, நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.