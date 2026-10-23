ரயிலில் பெண் பயணி தவறவிட்ட 5 சவரன் நகைகள், ரூ.43,000 மீட்பு
ரயிலில் பெண் பயணி தவறவிட்ட 5 சவரன் நகைகள், ரூ.43,000 மீட்பு
ADDED : செப் 26, 2026 06:12 PM
சென்னை: விரைவு ரயிலில் பெண் பயணி தவறவிட்ட 5 சவரன் தங்க நகைகள், 43 ஆயிரம் ரூபாய் அடங்கிய கைப்பையை, சக பயணி ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார். விசாரித்த போலீசார் அந்த பையை உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் இருந்து சென்ட்ரல் நோக்கி விரைவு ரயில், நேற்று முன்தினம் புறப்பட்டது. இதில், திருப்பூரைச் சேர்ந்த பாரதி, 56, என்பவர் ‘பி-4’ பெட்டியில் பயணம் செய்தார். ரயில் நேற்று காலை சென்ட்ரல் நிலையம் வந்ததும், பாரதி இறங்கி நிலையத்தை விட்டு வெளியே சென்றார்.
சிறிது நேரம் கழித்து, 5 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் 43 ஆயிரம் வைத்திருந்த கைப்பையை ரயிலில் தவறவிட்டது தெரியவந்தது. அதிர்ச்சியடைந்தவர், சென்ட்ரல் ரயில்வே காவல் நிலையத்துக்கு சென்று புகார் அளித்தார்.
அதே நேரத்தில், அதே ரயிலில் பி-4 பெட்டியில் பயணம் செய்த மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த விஜயன், 70, என்பவர், இருக்கை அருகே கேட்பாரற்று கிடந்த கைப்பையை திறந்து பார்த்தபோது, அதில் தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் இருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, விஜயன் உடனடியாக ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து, கைப்பையை அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார். இதற்கிடையே, பாரதி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரித்தபோது, விஜயன் ஒப்படைத்த கைப்பை அவருடையது என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, நகைகள் மற்றும் பணத்தை சரிபார்த்த ரயில்வே போலீசார், கைப்பையை பாரதியிடம் ஒப்படைத்தனர். கைப்பையை கண்டெடுத்து நேர்மையுடன் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த விஜயன் மற்றும் ரயில்வே போலீசாருக்கு பாரதி நன்றி தெரிவித்தார்.