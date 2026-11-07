/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/5 ஆண்டு தலைமைறைவு குற்றவாளி சிக்கினார்
UPDATED : நவ 02, 2026 09:20 PM
ADDED : நவ 02, 2026 09:17 PM
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ஆதம்பாக்கம்: பீஹார் மாநிலம், துருவா பகுதியை சேர்ந்த சோனுகுமார், 31, ஆதம்பாக்கத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தி விற்ற வழக்கில், 2020ல் கைதாகி சிறை சென்றார்.
ஜாமினில் வந்து, விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் ஐந்து ஆண்டுகள் தலைமறைவானதால், நீதிமன்றம் பிடிவாரன்ட் பிறப்பித்தது. மடிப்பாக்கம் தனிப்படை போலீசார் பீஹார் சென்று, பெல்கர் போலீசார் உதவியுடன் சோனுகுமாரை கைது செய்தனர். பாங்கா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, ‘டிரான்சிட் ரிமான்ட்’ பெற்று சென்னை அழைத்து வந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.