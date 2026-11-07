5 வயது சிறுமியிடம் அத்துமீறிய பள்ளி வேன் ஓட்டுநர் கைது
5 வயது சிறுமியிடம் அத்துமீறிய பள்ளி வேன் ஓட்டுநர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:16 PM
செங்குன்றம்: ஐந்து வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட வேன் ஓட்டுநரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்குன்றம் காவல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணின் மகள் தனியார் பள்ளியில் யு.கே.ஜி., படித்து வருகிறார். வீட்டிலிருந்து வேனில் பள்ளிக்கு சென்று வந்துள்ளார்.
அப்போது வேன் ஓட்டுநர் சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, வேன் ஓட்டுநர் ஷியாம், 35, என்பவர் மீது, செங்குன்றம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், போலீசார் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. ஆத்திரமடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், செங்குன்றம் –- திருவள்ளூர் சாலையில் திடீர் மறியலில் ஈடுபட்டனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த செங்குன்றம் போலீசார், பாலியல் வன்கொடுமைகளில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் ‘போக்சோ’ சட்டத்தில் வேன் ஓட்டுநர் ஷியாமை கைது செய்ததை அடுத்து கலைந்து சென்றனர்.
இரு சிறுமியரிடம் சீண்டல்
பூக்கடை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்தவர், 32 வயது பெண். இவருக்கு, 16 மற்றும் 14 வயதில் இரு மகள்கள் உள்ளனர். அப்பெண் கணவரை பிரிந்து, சரித்திர குற்றவாளியான பிராட்வேயைச் சேர்ந்த மினிஷ் குமார், 35 என்பவருடன் வாழ்ந்து வந்தார். அவர், வீட்டில் துாங்கி கொண்டிருந்த சிறுமியரிடம், பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இது குறித்த புகாரை அடுத்து விசாரித்த பூக்கடை மகளிர் போலீசார், நேற்று முன்தினம் மனிஷ் குமார் மீது ஜீரோ வழக்கு பதிவு செய்தனர். ‘ஜீரோ வழக்கு என்பது குற்றம் நடந்த காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தான் புகார் அளிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. எந்த காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளிக்கலாம். அந்த வகையில், வழக்கு நேற்று எண்ணுார் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.