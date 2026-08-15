தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ துப்பாக்கியை காட்டி மனைவியை மிரட்டிய 52 வயது கணவர் கைது

துப்பாக்கியை காட்டி மனைவியை மிரட்டிய 52 வயது கணவர் கைது

துப்பாக்கியை காட்டி மனைவியை மிரட்டிய 52 வயது கணவர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: குடும்ப தகராறில் துப்பாக்கியை காட்டி மனைவியை மிரட்டிய, 52 வயது கணவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

சென்னை, நுங்கம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் கணேஷ், 52; தொழிலதிபர். இவரது மனைவி கவிதா, 52. தம்பதிக்கு 23 வயதில் மகள் உள்ளார்.

இந்நிலையில் முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்யாமலேயே, கணேஷ் வேறு ஒரு பெண்ணை, இரண்டாவதாக திருமணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக, கணேஷ் – மனைவி கவிதா இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. ஆத்திரமடைந்த கணேஷ், இரு தினங்களுக்கு முன் துப்பாக்கியை காட்டி மனைவியை சுட்டுவிடுவேன் என, மிரட்டி உள்ளார்.

இது குறித்து, நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு புகார் அளிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து சென்ற போலீசார் கணேஷை கைது செய்தனர்.

போலீசாரின் விசாரணையில், ‘ஆன்லைன்’ வர்த்தக தளமான ‘அமேசானில்’ விற்கப்படும் ‘பொம்மை ஏர்கன்’ வாங்கி மிரட்டியது தெரிய வந்தது. பின், மகிளா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட கணேஷ், ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us