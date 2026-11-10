/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/568 டன் பட்டாசு கழிவுகள் நான்கு நாட்களில் அகற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:21 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
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சென்னை: சென்னையில் நான்கு நாட்களில், 568 டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் பட்டாசு கழிவுகள் தரம் பிரித்து, பேப்பர் கழிவுகளை கொடுங்கையூரில் கொட்டி அழிக்கப்படுகிறது. பாதி வெடித்த பட்டாசு ரசாயண கழிவுகள் கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன.
கடந்த 7, 8, 9, 10 ஆகிய தேதிகளில், 568 டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. அதிகபட்சமாக, திருவெற்றியூரில் 61 டன், தேனாம்பேட்டை, கோடம்பாக்கத்தில் தலா 51 டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. குறைந்தபட்சமாக, ராயபுரம் மண்டலத்தில் 21 டன் பட்டாசு கழிவகள் அகற்றப்பட்டன.