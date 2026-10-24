ரூ.300 கோடியில் பெரம்பூரில் அரசு பன்னோக்கு மருத்துவமனை அமைக்க 6 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு
ரூ.300 கோடியில் பெரம்பூரில் அரசு பன்னோக்கு மருத்துவமனை அமைக்க 6 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு
UPDATED : அக் 12, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 12, 2026 09:36 PM
UPDATED : அக் 12, 2026 09:41 PM ADDED : அக் 12, 2026 09:36 PM
சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதியில் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அரசு பன்னோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனை அமைப்பதற்கு, 6 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை பெரம்பூர், முதல்வர் விஜயின் தொகுதி என்பதால், அப்பகுதியில் பல்வேறு வசதிகளை மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
இதற்கிடையே, 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அரசு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என ஆக., 19ல் சட்டசபையில், முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருந்தார்.
அதன்படி 400 படுக்கை வசதிகளுடன், பல்வேறு நவீன மருத்துவ கட்டமைப்புகள், இந்த மருத்துவமனையில் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதற்கான நிலம் தேர்வு பணியில், மக்கள் நல்வாழ்வு துறை, பொதுப்பணித் துறை, சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்நிலையில், மருத்துவமனை அமைப்பதற்கு பெரம்பூர் தொகுதிக்குட்பட்ட எருக்கஞ்சேரியில், 6 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இந்த இடம், பெரம்பூர் தொகுதி அலுவலகத்திற்கு எதிரே, சற்று தொலைவில் ஜி.என்.டி., சாலையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது.
தமிழக வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்திற்கு சொந்தமான இந்த நிலத்தின் முன்பகுதியில், பட்டா நிலங்கள் மட்டுமின்றி ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்களும் உள்ளன. அவற்றை கையகப்படுத்துவதற்கான பணிகள், விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பொதுப்பணித் துறை வாயிலாக, அரசு பன்னோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனை கட்டடம் கட்டப்படவுள்ளது. கட்டுமான பணிக்கு மட்டும் 220 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளது.
மீதமுள்ள 80 கோடி ரூபாயில், மருத்துவக் கருவிகள் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளன. 2 லட்சம் சதுர அடியில் கட்டப்பட உள்ளது. நிலம் கையகப்படுத்துதல், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி உள்ளிட்ட பணிகள், ஐந்து மாதங்களில் தொடங்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.