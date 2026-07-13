/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ தள்ளுவண்டி கடைக்குள் புகுந்த பைக் 6 பேர் காயம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:16 AM
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அண்ணா நகர்: ஆவடி, கோவில்பதாகை பகுதியைச் சேர்ந்த கவுசிக், 20, 'பஜாஜ் பல்சர்' பைக்கில், திருமங்கலம் மேம்பாலம் அருகே, அம்பத்துார் எஸ்டேட் சாலையில் அதிவேகமாக சென்றார்.
கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக், சாலையோர தள்ளு வண்டி கடைக்குள் பாய்ந்தது. அங்கு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த பெண் அருண்மொழி, 36, சத்யராஜ், 39, மற்றும் பைக் ஓட்டிய கவுசிக்கிற்கு, காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
எம்.கே.பி., நகரைச் சேர்ந்த சேபன் பாபு, 35, என்பவருக்கு கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. மேலும் இருவர் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.