தீபாவளிக்கு சென்றவர்கள் திரும்ப இன்று 6,000 சிறப்பு பஸ் இயக்கம்
தீபாவளிக்கு சென்றவர்கள் திரும்ப இன்று 6,000 சிறப்பு பஸ் இயக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:45 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:46 PM
சென்னை: தீபாவளிக்கு சொந்த ஊருக்கு சென்ற மக்கள், சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு திரும்ப வசதியாக இன்று 6,000 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
சென்னையில் இருந்து திருச்சி, மதுரை, கோவை, சேலம், திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. இதேபோல், சிறப்பு ரயில்களும், ஆம்னி பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டன.
இதனால், சென்னையில் இருந்து, 15 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் சொந்த ஊருக்கு பயணம் செய்துள்ளனர். இதில், அரசு பஸ்களில் மட்டும், 5.65 லட்சம் பேர் பயணம் செய்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து திரும்ப வசதியாக, இன்று காலை முதல் சென்னைக்கு கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை நோக்கி வரும் பேருந்துகள், செங்கல்பட்டு அடுத்துள்ள பொத்தேரி மற்றும் வண்டலுார் ரயில் நிலையங்கள் அருகில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தின் நின்று சென்றன. அங்கு, பேருந்து நிறுத்தம் இருப்பதால் பயணியர் அதிகளவில் இறங்கி சென்றனர்.
இன்று 6,000 பஸ்கள்
இதுகுறித்து, அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த இன்று முதல் சிலர் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு திரும்பியதால், தேவையான அளவுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.
இருப்பினும், நாளை காலை முதல் தான் பயணியர் அதிகளவில் செல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம்.
சென்னைக்கு தினமும் இயக்கப்படும் 2,000 பேருந்துகளுடன், 3,000 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
சென்னையை தவிர, கோவை, மதுரை, திருப்பூர், திருச்சி, பெங்களூரு உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கும், 2,000க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகளை இன்று இயக்க உள்ளோம்.
பயணியர் தேவை அதிகரிக்கும் போது, கூடுதலாக, 1,000 பேருந்துகள் வரை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.