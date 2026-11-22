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குடிநீர் கேன் நிறுவனத்திற்குள் புகுந்த 7 அடி நீள நல்லபாம்பு
குடிநீர் கேன் நிறுவனத்திற்குள் புகுந்த 7 அடி நீள நல்லபாம்பு
ADDED : நவ 21, 2026 04:32 PM
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மதுரவாயல்: மதுரவாயலில் குடிநீர் கேன் நிறுவனத்திற்குள் புகுந்த 7 அடி நீள நல்லபாம்பை தீயணைப்பு வீரர்கள் பிடித்தனர்.
மதுரவாயல், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா நகர், பாரதி சாலையில் சசிகுமார் என்பவரது குடிநீர் கேன் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.
நேற்று நிறுவனத்திற்குள் திடீரென 7 அடி நீள நல்லபாம்பு புகுந்தது. இதைக் கண்ட சசிகுமார் மதுரவாயல் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார்.
விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், நிறுவனத்திற்குள் பதுங்கியிருந்த நல்லபாம்பை, பாம்பு பிடிக்கும் கருவி மூலம் பிடிக்க முயன்றனர்.
அப்போது, திடீரென தலையை உயர்த்திய நல்லபாம்பு, தீயணைப்பு வீரர்களை நோக்கி படமெடுத்து சீறியதால், அங்கிருந்தவர்கள் அச்சமடைந்தனர்.
வீரர்கள் பாம்பை லாவகமாக பிடித்து, பாதுகாப்பாக பையில் அடைத்து வனப்பகுதியில் விட எடுத்துச் சென்றனர்.