கார் மோதி 2 சிறுமியர் உட்பட 7 பேர் படுகாயம் ‘பிரேக்’கிற்கு பதிலாக ஆக்ஸிலேட்டரை மிதித்ததால் விபத்து
கார் மோதி 2 சிறுமியர் உட்பட 7 பேர் படுகாயம் ‘பிரேக்’கிற்கு பதிலாக ஆக்ஸிலேட்டரை மிதித்ததால் விபத்து
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
மடிப்பாக்கம்: ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, தாறுமாறாக ஓடிய கார் மோதிய விபத்தில், மூன்று முதியவர்கள், இரண்டு சிறுமியர் உட்பட ஏழு பேர் காயமடைந்தனர்.
ஒட்டியம்பாக்கம், காந்தி சாலை, அண்ணா தெருவைச் சேர்ந்தவர் திருமுருகன், 59. இவர், 30 ஆண்டுகளாக, வாடகை கார் ஓட்டி வருகிறார்.
இவர், நேற்று (அக்.,27) மாலை 5:30 மணியளவில், ‘டொயோட்டா ஹை ரைடர்’ காரில், மடிப்பாக்கம் பிரதான சாலை வழியாக சென்று கொண்டிருந்தார்.
திடீரென காரின் குறுக்கே பைக் வந்துள்ளது. ஓட்டுநர் திருமுருகன் ‘பிரேக்’கை அழுத்துவதற்கு பதிலாக, பதற்றத்தில் ஆக்ஸிலேட்டரை மிதித்துள்ளார்.
இதனால், கட்டுப்பாட்டை இழந்து தறிகெட்டு ஓடிய கார், சாலையில் நடந்து சென்றுவர்கள் மற்றும் எதிரே வந்த வாகனங்கள் மீது தாறுமாறாக மோதியது. இதில், டி.வி.எஸ்., ஆக்சஸ், ஹோண்டா ஆக்டிவா, டி.வி.எஸ்., செஸ்ட், ஹோண்டா டியோ, போன்ற இருசக்கர வாகனங்கள் சேதமடைந்தன.
மேலும், இந்த விபத்தில் நடந்து சென்ற பெயர் தெரியாத 60 வயது முதியவர், மூவரசம்பட்டைச் சேர்ந்த சுரேஷ் பாபு, 64, சுரேஷ் பாபுவின் பேத்தி ரோஷினி, 10, போன்றவர்கள் காயமடைந்தனர்.
அதேபோல், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த பெயர் தெரியாத மூதாட்டி, 60, நங்கநல்லுாரைச் சேர்ந்த சூர்யா, 29, சூர்யாவின் மகள் தீக்சா, 5, மடிப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ், 38, ஆகியோர் காயமடைந்தனர்.
விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை, அவ்வழியாக வந்தவர்கள் மீட்டு, தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பரங்கிமலை போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார், விபத்து ஏற்படுத்திய கார் ஓட்டுநர் திருமுருகனை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரித்து வருகின்றனர்.