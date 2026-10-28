‘சாம்சங்’ நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டம் பயிற்சியில் 71 சதவீத பெண்கள் பங்கேற்று அசத்தல்
‘சாம்சங்’ நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டம் பயிற்சியில் 71 சதவீத பெண்கள் பங்கேற்று அசத்தல்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:57 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:54 PM
சென்னை: ‘சாம்சங்’ நிறுவனத்தின், சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டமான, ‘சாம்சங் இன்னோவேஷன் கேம்பஸ்’ வாயிலாக, தமிழகத்தில் கடந்தாண்டு பயிற்சி பெற்ற 5,000 இளைஞர்களில், 71 சதவீதம் பேர் பெண்கள். தொழில்நுட்பத் திறன் மேம்பாட்டிலும், பெண்களின் முன்னேற்றத்திலும், தமிழகம் முன்னுதாரணமாக திகழ்வதை இது காட்டுகிறது.
தேசிய அளவில் கடந்தாண்டு, நாடு முழுதும், 20,000 இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதில், பெண்களின் பங்களிப்பு 48 சதவீதம். ஆனால், தமிழகத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பு 71 சதவீதத்தை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.
கடந்தாண்டில் ‘ஏ.ஐ., செயற்கை நுண்ணறிவு, கோடிங் மற்றும் புரோகிராமிங்’ உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்ப பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. நடப்பாண்டில், ஏ.ஐ., பயிற்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் 5,000 பேர் உட்பட, நாடு முழுதும் 20,000 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில் பயிற்சி பெற்ற மாணவி ஷர்மி கூறுகையில், ‘‘தொழில்நுட்ப அறிவை வளர்க்கவும், நிஜ உலக பிரச்னைகளை தீர்க்க, புதிய தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை புரிந்துகொள்ளவும் இத்திட்டம் உதவியாக இருந்தது,’’ என்றார்.
மாணவி சுபிக் ஷா கூறுகையில், ‘‘தொழில்நுட்ப சவால்களை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள இத்திட்டம் புத்துணர்ச்சி அளித்தது. தற்போது, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் உள்ள முன்னணி நிறுவனத்தில் டெவலப்பராக பணிபுரிகிறேன். இது என் வாழ்வில், ஒரு முக்கிய மைல்கல்’ என்றார்.
சென்னை பல்கலை, அண்ணா பல்கலை, ராணி மேரி கல்லுாரி உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. ‘எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் டெலிகாம் செக்டார் ஸ்கில்’ கவுன்சிலுடன் இணைந்து, பயிற்சி பெற்றோருக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.