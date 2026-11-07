73ம் ஆண்டு கந்த ஷஷ்டி பெருவிழா வரும் 10ம் தேதி தொடக்கம்
73ம் ஆண்டு கந்த ஷஷ்டி பெருவிழா வரும் 10ம் தேதி தொடக்கம்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:44 PM
சென்னை: முருகன் திருவருட் சங்கம் சார்பில், 73ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி பெருவிழா, திருவல்லிக்கேணியில், நவ., 10 முதல் 16ம் தேதி வரை, ஏழு நாட்கள் நடக்க உள்ளன.
திருவல்லிக்கேணி, ஐஸ்ஹவுஸ், டி.பி.கோவில் 2வது சந்தில் உள்ள ஸ்ரீஸத்யானந்தா யோகா மையத்தில், இந்த விழா நடக்கிறது.
விழாவில், முதல் ஆறு நாட்கள் காலை 7:30 மணி முதல் பிற்பகல் 12:30 மணி வரை, ஸ்ரீவள்ளி தேவசேனா ஸமேத ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகளும், ஈசானம், தத்புருஷம், அகோரம், வாமதேவம், ஸத்யோஜாதம், அதோமுகம் ஆகிய ஆறுமுகங்களுக்குரிய லட்ச அர்ச்சனைகளும் நடக்கின்றன.
மேலும், பஜனை வழிபாடு, வேதபாராயணம், சொற்பொழிவுகள் மற்றும் திருப்புகழ் இன்னிசை நிகழ்ச்சிகளும் நடக்க உள்ளன.
இதில், 14ம் தேதி காலை 7:30 மணி முதல், அகண்ட திருப்புகழ் பஜனை வழிபாடும், 15ம் தேதி ஞாயிறு அன்று, காலை சூர்ய நமஸ்காரமும் நடக்க உள்ளது. அதை தொடர்ந்து கணபதி ஹோமத்துடன் ‘மஹா ஸ்கந்த ஷஷ்டி’ ஏகாதச ருத்ர ஜபம், குமார போஜனம் மற்றும் அன்னதானம், மாலை ‘த்ரிசக்தி’ அர்ச்சனை நடக்கின்றன.
இதைத் தொடர்ந்து, மாலை 7:00 மணியளவில், விழா மலரான ‘திருப்புகழில் ராமாயணம்’ எனும் நுாலை, சவுஜன்யகுமார் சாஸ்திரிகள் வெளியிட்டு உரையாடுகிறார்.
இறுதி நாளான 16ம் தேதி, ‘ஸ்ரீ தேவசேனா வள்ளி’ கல்யாண வைபவத்துடன் பெருவிழா நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது.