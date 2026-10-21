சிங்கிள் காலம் குடிசை தீக்கிரை 74 உயிரினங்கள் பலி

ADDED : அக் 21, 2026 12:16 AM
பூந்தமல்லி: பூந்தமல்லியில் குடிசை தீப்பற்றி எரிந்ததில், ஒரு மாடு, எட்டு ஆடுகள், 20 கோழிகள், 45 புறாக்கள் தீயில் கருகி உயிரிழந்தன.
பூந்தமல்லி கண்டோன்மென்ட் பகுதியில் உள்ள குடிசையில் வசிப்பவர் ரமேஷ், 39. இவர் தன் வீட்டில், மாடு, ஆடு, கோழிகள், புறாக்கள் உள்ளிட்டவற்றை வளர்த்து வந்தார். உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட தன் தாய் பத்மாவை, நேற்று முன்தினம் மாலை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
அப்போது, வீட்டில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக குடிசையில் தீப்பற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. மளமளவெனப் பரவிய தீ, குடிசை முழுதும் எரிந்து சேதமடைய செய்தது.
மேலும், வீட்டின் அருகே கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு மாடு, எட்டு ஆடுகள், கூண்டில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 20 கோழிகள், 45 புறாக்கள் ஆகியவை தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தன. வீட்டில் இருந்த பொருட்களும் தீயில் எரிந்து நாசமாகின.
பூந்தமல்லி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.