75 கி.மீ., சாலைகள் நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் தாரைவார்ப்பு! நிர்வகிக்க முடியாததால் மாநகராட்சி திடீர் முடிவு
75 கி.மீ., சாலைகள் நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் தாரைவார்ப்பு! நிர்வகிக்க முடியாததால் மாநகராட்சி திடீர் முடிவு
ADDED : நவ 11, 2026 03:28 PM
– நமது நிருபர் –
சென்னை மாநகராட்சி பராமரிப்பில் இருந்த வந்த, தி.நகர் உஸ்மான் சாலை, நெல்சன் மாணிக்கம் சாலை, பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலை உள்ளிட்ட, போக்குவரத்து முக்கியத்ததும் வாய்ந்த, 100 கி.மீ., சாலைகளை, நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் ஒப்படைக்க, மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. முதற்கட்டமாக, 75 கி.மீ., சாலைகளை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
சரியாக நிர்வகிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாலும், நிர்வாக சிக்கல்களை நீக்கி, பணிகளை துரிதப்படுத்த வசதியாகவும் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறினர்.
சென்னை மாநகராட்சி பராமரிப்பில், 418.56 கி.மீ., நீளமுள்ள, 488 பேருந்து சாலைகள் உள்ளன. இவை, 50 முதல் 150 அடி வரை அகலம் கொண்டவை.
அதேபோல், 5,653.89 கி.மீ., நீளம் கொண்ட 35,978 எண்ணிக்கையிலான உட்புற சாலைகள், 15 முதல் 40 அடி வரை அகலம் கொண்டவை.
மேலும், மாநகராட்சி எல்லையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை பராமரிப்பில், 270 கி.மீ., நீளம் கொண்ட, 60 சாலைகள் உள்ளன. இவை 50 முதல் 225 அடி வரை அகலம் கொண்டவை.
மொத்த நீள சாலைகளின் துாய்மை பணி மற்றும் 3.20 லட்சம் தெருவிளக்குகளை மாநகராட்சி பராமரித்து வருகிறது. வடிகால், கால்வாய், சாலை மற்றும் சுரங்கபாதை, மேம்பாலங்களை அந்தந்த துறைகள் பராமரிக்கின்றன.
மாநகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள சில சாலைகளின் தொடர்ச்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறையிடமும், நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் உள்ள சில சாலைகளின் தொடர்ச்சி மாநகராட்சியிடம் உள்ளன.
இதனால் வடிகால், கால்வாய் கட்டமைப்பில் தொடர்ச்சி இல்லாமை, நீரோட்டம் பார்த்து சாலை சீரமைக்காமை மற்றும் நிர்வாக ரீதியான சிக்கல், திட்ட பணி தணிக்கையில் குளறுபடி போன்ற பிரச்னைகள் ஏற்படுகின்றன.
குறிப்பாக, நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலையின் அகலத்தை கணக்கிட்டு வடிகால் அகலத்தை அதிகமாகவும், அதன் தொடர்ச்சியாக செல்லும் மாநகராட்சி எல்லையில் உள்ள வடிகால் அகலம் குறைவாக கட்டுவதால், வெள்ள பாதிப்பு பிரச்னை ஏற்படுகிறது.
இரு துறைகளுக்கு தனித்தனி அமைச்சர், துறை செயலர் என்பதால், நிர்வாக முடிவு எடுப்பது, கலந்தாலோசித்தல் போன்ற பிரச்னை தொடர்ந்தது.
இதை கருத்தில் கொண்டு, 2023ம் ஆண்டு, ஏழு மண்டலங்களில் நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் உள்ள, 35 கி.மீ., துாரம் கொண்ட, 19 சாலைகள் மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
அதேபோல், மூன்று மண்டலங்களில், மாநகராட்சி வசமிருந்த, 7.5 கி.மீ., துாரம் கொண்ட ஆறு பேருந்து சாலைகள் நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், வெள்ள பாதிப்பு, வடிகால் கட்டமைப்பு மற்றும் நிர்வாக சிக்கல்களை நீக்க, மாநகராட்சி வசம் உள்ள, மேலும் 100 கி.மீ., துாரம் கொண்ட சாலைகள், நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது.
முதற்கட்டமாக, எட்டு மண்டலங்களில் உள்ள, 75 கி.மீ., நீளம் கொண்ட, 38 சாலைகள் நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப் பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னையில் பெரும்பாலான சாலைகள் மாநகராட்சி வசம் உள்ளன. இடையில், சில தொடர்ச்சி இல்லாத சாலைகள், நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் உள்ளன. இதனால், நெடுஞ்சாலைத்துறையுடன் இணைந்து பணி செய்வதிலும், வெள்ள பாதிப்பை தடுக்கும் கட்டமைப்புகளை அமைப்பதிலும் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன.
மாநகராட்சியில் சாலை, வடிகால் பணிகளை போல், துாய்மை, சுகாதாரம், தெருவிளக்கு, ஏரி, குளங்கள், கட்டடம் போன்ற பல்வேறு பணிகள் உள்ளன. இதற்காக ஒதுக்கப்படும் நிதியை பகிர்ந்து, நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு பணி செய்ய வேண்டி உள்ளது.
நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் சாலை, மேம்பாலம், சுரங்கபாதையில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவதால், கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்கிறது. இதனால், துரிதமாக பணிகள் மேற்கொள்ள, 75 கி.மீ., நீளம் கொண்ட சாலைகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப் பட்டுள்ளது.
இதன்வாயிலாக, நிர்வாக சிக்கல் தவிர்த்து, பணிகள் தொய்வின்றி நடைபெறும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.