8 கி.மீ வேகத்தில் நகரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்; இன்று உருவாகிறது அக்வான் புயல்
8 கி.மீ வேகத்தில் நகரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்; இன்று உருவாகிறது அக்வான் புயல்
ADDED : நவ 16, 2026 06:48 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:48 AM
சென்னை: வங்கக் கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 8 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்து உள்ளது என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 8 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்து உள்ளது.
இது இலங்கையின் திருகோணமலைக்கு கிழக்கே-வடகிழக்கே 640 கி.மீ தொலைவிலும், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் ஸ்ரீ விஜய புரத்திற்கு மேற்கே 670 கி.மீ தொலைவிலும், தமிழகத்தின் சென்னைக்கு கிழக்கே-தென்கிழக்கே 760 கி.மீ தொலைவிலும், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் விசாகப்பட்டினத்திற்கு தெற்கே-தென்கிழக்கே 870 கி.மீ தொலைவிலும், ஒடிசாவின் கோபால்பூருக்கு தெற்கே-தென்கிழக்கே 980 கி.மீ தொலைவிலும் மையம் கொண்டிருந்தது.
இது வடக்கு, வடமேற்கு திசையில் மேலும் நகர்ந்து தெற்கு மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் இன்று (நவம்பர் 16) அக்வான் புயலாக உருவாக வாய்ப்புள்ளது. நாளை (நவம்பர் 17) தீவிர புயலாக மாறி அடுத்த இரண்டு நாட்களில் வடமேற்கு திசையில் ஆந்திர கடலோரப் பகுதி நோக்கி நகரக்கூடும்.
மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக் கூடும்; தென்மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் தென்மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நாளை (நவம்பர் 17) சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும். வரும் நவம்பர் 18,19ல் இந்த மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
தமிழகத்தின் வடகடலோர பகுதிகளில் இன்று (நவம்பர் 16) மணிக்கு 40 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். இப்பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல கூடாது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.