/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஆவடியில் 8 மாடுகளை திருடி கடத்திய வடமாநில நபர்கள்
ADDED : நவ 07, 2026 06:21 PM
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ஆவடி: திருநின்றவூர் அடுத்த வேப்பம்பட்டு நெடுஞ்சாலை, திருவள்ளூர், மணவாளன் நகர் உட்பட பல இடங்களில், நேற்று (நவ.,6) நள்ளிரவு எட்டு மாடுகள், வட மாநில நபர்களால் திருடிச் செல்லப்பட்டுள்ளன.
அப்பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளில், வடமாநில நபர்கள், மாடுகளை கயிற்றில் கட்டி, லோடு வாகனத்தில் ஏற்றி செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன.
இதேபோல், திருமுல்லைவாயல், ஆவடி, திருநின்றவூர் பகுதிகளில், மாடுகள் உட்பட கால்நடைகளை திருடும் சம்பவம் தொடர்கின்றன.
எனவே, இரவு நேர ரோந்து பணியை போலீசார் தீவிரப்படுத்துவதோடு, மாடுகளை திருடும் கும்பலை கண்டறிந்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.