மண் கடத்திய 8 லாரிகள், 2 பொக்லைன் பறிமுதல்: அயனம்பாக்கத்தில் சப் – -கலெக்டர் அதிரடி நடவடிக்கை
மண் கடத்திய 8 லாரிகள், 2 பொக்லைன் பறிமுதல்: அயனம்பாக்கத்தில் சப் – -கலெக்டர் அதிரடி நடவடிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
சென்னை: அயனம்பாக்கத்தில் சட்டவிரோத மண் கடத்தலில் ஈடுபட்ட எட்டு லாரிகள், இரண்டு ‘பொக்லைன்’ இயந்திரங்கள் மற்றும் மூன்று மின் மோட்டார்களை, திருவள்ளூர் சப்- – கலெக்டர் பிரசாந்த் பறிமுதல் செய்தார்.
திருவேற்காடு அடுத்த அயனம்பாக்கம் கிராமம், பச்சையம்மன் நகரில் சட்டவிரோதமாக மண் எடுத்து விற்பனை செய்வதாக புகார் வந்தது. இதையடுத்து, திருவள்ளூர் சப்- – கலெக்டர் பிரசாந்த் இன்று (நவ.,16) காலை அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, காலி இடத்தில் மெட்ரோ ரயில் பணியின்போது தோண்டி எடுக்கப்பட்ட சவுடு மண் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. உரிய அனுமதியின்றி ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைத்து தண்ணீர் எடுத்து, சவுடு மண்ணை அலசி, சலித்து விற்பனை செய்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பிரசாந்த் தலைமையிலான அதிகாரிகள் உரிய ஆவணங்களின்றி மண் ஏற்றி வந்த எட்டு லாரிகள், இரண்டு பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மற்றும் தண்ணீர் எடுக்க பயன்படுத்திய மூன்று மின் மோட்டார்களை பறிமுதல் செய்தனர். அதிகாரிகள் வருவதைக் கண்டதும் அங்கிருந்தவர்கள் தப்பியோடினர்.
மேலும், அனுமதியின்றி இயங்கி வந்த சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் உரிய அனுமதி பெற இரண்டு வாரங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.