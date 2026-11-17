UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
ஆவடி: ஆவடி போலீஸ் கமிஷனரகத்தில் ரவுடிகள், குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டோர் மற்றும் கஞ்சா வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் என, 80 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஆவடி போலீஸ் கமிஷனரகத்தில் ரவுடிகள், குற்றச் செயலில் ஈடுபடுவோர் மற்றும் போதை பொருட்களுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதில், 12 சரித்திர பதிவேடு ரவுடிகள் மற்றும் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்ட, 49 பேர் உட்பட , 61 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கடந்த, 13ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடந்த போதைப்பொருட்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில், 11 கஞ்சா வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 15 பேர் மற்றும் தலைமறைவாக இருந்த நான்கு பேர் உட்பட, 19 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடம் இருந்து 19 கிலோ கஞ்சா, 60 கிராம் மெத் ஆம்பெட்டமைன் மற்றும் இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. ரவுடிகளுக்கு எதிரான இந்த நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடைபெறும் என, காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.