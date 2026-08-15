நகைக்காக 80 வயது மூதாட்டி கொலை மர்ம நபர்களுக்கு வலை
நகைக்காக 80 வயது மூதாட்டி கொலை மர்ம நபர்களுக்கு வலை
ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM
சென்னை: வீட்டில் தனியாக இருந்த 80 வயது மூதாட்டியை கொலை செய்து, 12 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடித்தவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
தி.நகர் அடுத்த பாண்டிபஜார், குப்புசாமி தெருவில் உள்ள துளசி அடுக்குமாடி குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் ராதா, 80. இவரது மூத்த மகன் அமெரிக்காவிலும், இரண்டாவது மகள் டில்லியிலும், விமானியாக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற மூன்றாவது மகன் ராம்ஜி, 50, பெசன்ட் நகரிலும் வசித்து வருகின்றனர்.
ராதா தனியாக வசித்ததால், வீட்டு வேலைக்காக அம்மு, 31, என்பவரை பணி அமர்த்தியிருந்தனர். நேற்று காலை 8:30 மணிக்கு, வழக்கம்போல் பணிக்கு வந்த அம்மு, நீண்ட நேரம் அழைப்பு மணியை அழுத்தியும் கதவு திறக்கப்படவில்லை. இது குறித்து ராம்ஜிக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். வழக்கமாக ‘ஆன்லைன்’ மூலம் வழங்கப்படும் உணவும் எடுக்கப்படவில்லை.
இந்த நிலையில், ராம்ஜி வந்து தன்னிடம் இருந்த மாற்று சாவி மூலம் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றார். மூக்கில் ரத்தக்கட்டு, கன்னங்களில் சிராய்ப்பு காயங்களுடன், கட்டிலில் தாய் இறந்து கிடந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார்.
ராதா அணிந்திருந்த செயின், வளையல், மோதிரம் உள்ளிட்ட 12 சவரன் நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் மாயமாகி இருந்தன. இதனால், நகைக்காக அவரை கொலை செய்து, மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்திருக்கலாம் என, போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
கைரேகை நிபுணர்களுடன் சம்பவ இடத்தை பாண்டிபஜார் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, இரண்டு பேரின் கைரேகைகள் சிக்கின. மேலும், அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பழுதாகி இருந்ததும் தெரியவந்தது.
விசாரணையில், தினமும் காலை 8:00 முதல் 10:00 மணி வரை அம்முவும், இரவு உணவு வழங்க டெலிவரி ஊழியர் செல்வமும் அங்கு வருவது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அம்முவிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.