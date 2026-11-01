80 வயது மூதாட்டியின் பொருட்களை காரிலிருந்து துாக்கி வீசிய ஓட்டுநர் கைது
80 வயது மூதாட்டியின் பொருட்களை காரிலிருந்து துாக்கி வீசிய ஓட்டுநர் கைது
UPDATED : அக் 31, 2026 05:58 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:54 PM
யானைகவுனி: கூடுதல் கட்டணம் கேட்டு தர மறுத்த ஆத்திரத்தில், 80 வயது மூதாட்டியின் பொருட்களை சாலையில் வீசி, சென்ற, 37 வயது ஓட்டுநரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
குரோம்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கஸ்துாரி, 80. இவர், கடந்த 28ம் தேதி சவுகார்பேட்டை, திருப்பள்ளி தெருவில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு செல்வதற்காக, வாடகை கார் செயலி மூலம் ‘புக்கிங்’ செய்தபோது, 488 ரூபாய் காண்பித்துள்ளது.
அவரை காரில் அழைத்துச் சென்று இறக்கிவிட்ட தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் முகமது ஷாஜகான், 37, கட்டணம் 488 ரூபாயுடன், கூடுதலாக 50 ரூபாய் கேட்டுள்ளார். அதற்கு, கஸ்துாரி மறுத்துள்ளார். ஆத்திரமடைந்த கார் ஓட்டுநர், காரில் இருந்த கஸ்துாரியின் பொருட்களை எடுத்து சாலையில் வீசியதுடன், அவரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, கொலை மிரட்டல் விடுத்து சென்றார்.
இது குறித்து யானைகவுனி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. விசாரித்த போலீசார், முகமது ஷாஜகானை கைது செய்து, நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.