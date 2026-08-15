80 வது சுதந்திர தினவிழா கொண்டாட்டம் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றம்
80 வது சுதந்திர தினவிழா கொண்டாட்டம் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றம்
ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM
சென்னை, ஆக. 14–
சென்னை, புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில், 15ம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று, தமிழக முதல்வர் கொடி ஏற்றி சிறப்பிக்க உள்ளார். இதற்காக முக்கிய சாலைகளில், அன்றைய தினம் காலை, 6:00 மணி முதல் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை, போக்குவரத்து மாற்றங்களை போலீசார் அமல்படுத்த உள்ளனர்.
* உழைப்பாளர் சிலை – போர் நினைவுச் சின்னம் வரையிலான காமராஜர் சாலை; போர் நினைவுச் சின்னம் – ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கபாதை வரையிலான ராஜாஜி சாலை மற்றும் கொடி மரச்சாலைகளில், சிவப்பு மற்றும் ஊதா நிற வாகன அனுமதி அட்டை பெற்றிருப்போர் தவிர மற்ற வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை
* சிவப்பு மற்றும் ஊதா நிற அனுமதி அட்டை வைத்திருக்கும் வாகனங்கள், காலை 8:10 மணி வரை ராஜாஜி சாலை வழியாக செல்ல வேண்டும்.
தலைமை செயலக உள் வாயிலின் அருகே இறங்கிக்கொண்டு, கோட்டை ஜப்பான் ஹவுஸ், ராணுவ கவாத்து மைதானம், அமைச்சர்கள் பார்க்கிங் பகுதி, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் பின்புறம் வாகனங்களை நிறுத்திக் கொள்ளலாம்
* காலை, 8:10 மணிக்கு மேல் வருபவர்களுக்கு போர் நினைவுச் சின்னம் வழியாக அனுமதியில்லை. மாறாக ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கபாதை வழியாக வந்து, தலைமைச் செயலக வெளிவாயிலின் அருகே இறங்கிக் கொண்டு, பொதுப்பணிதுறை வாகன நிறுத்ததில் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டும்
* நீலம் மற்றும் பிங்க் நிற வாகன அனுமதி அட்டை உள்ளவர்களுக்கு, காலை 8:10 மணி வரை, காமராஜர் சாலை வழியாக போர்நினைவுச் சின்னம் வரை வர அனுமதியில்லை. அவ்வாகனங்கள் ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கபாதை வழியாக, தலைமைச் செயலக வெளிவாயிலில் அருகே இறங்கிக் கொண்டு, பொதுப்பணிதுறை வாகன நிறுத்தத்தில் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டும்
* பத்திரிகை நிருபர்கள் மற்றும் அவர்களது வாகனங்கள் அனைத்தும், பொதுப்பணித்துறை வாகன நிறுத்ததில் நிறுத்த வேண்டும்
* பொதுப்பணித்துறை வாகன நிறுத்ததில் இடம் இல்லை என்றால், தீவுத்திடலின் ஆறாவது நுழைவு வாயில் வழியாக சென்று வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டும்
* காவலர் முதல் கூடுதல் காவல் கண்ணாணிப்பாளர் வரையிலான அதிகாரிகளின் வாகனங்கள் தீவுத்திடலின், ஆறாவது நுழைவு வாயில் வழியாக சென்று இடது புறம் நிறுத்த வேண்டும்
* காமராஜர் சாலையிலிருந்து, ராஜாஜி சாலை நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள் அனைத்தும் உழைப்பாளர் சிலை – வாலாஜா சாலை – அண்ணாசாலை – முத்துசாமி பாலம் – முத்துசாமி சாலை – வடக்கு கோட்டை பக்க சாலை வழியாக பாரிமுனை செல்லலாம்
* அதேபோல் பாரிமுனையிலிருந்து ராஜாஜி சாலை வழியாக செல்லும் வாகனங்கள், வடக்கு கோட்டை பக்க சாலை – முத்துசாமி சாலை – முத்துசாமி பாலம் – அண்ணாசாலை – வாலாஜா சாலை – காமராஜர் சாலை வழியாக அடையாறு செல்லலாம்
* அனுமதி அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு தீவுத்திடல், ஒன்பதாவது நுழைவாயிலின் வழியாக உள்ளே சென்று நிறுத்திக் கொள்ளலாம். அல்லது சிவானந்தா சாலை – மெரினா அணுகு சாலை – விக்டோரியா விடுதி சாலைகளில் வாகனங்களை நிறுத்திக் கொள்ளலாம்.
அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் தங்களது ஒத்துழைப்பை நல்குமாறு போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
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