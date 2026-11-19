9 மீனவர் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.1.50 லட்சம் வழங்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
9 மீனவர் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.1.50 லட்சம் வழங்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 18, 2026 10:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:54 PM
சென்னை: ‘முரசு புயலில் சிக்கி உயிரிழந்த ஒன்பது மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு, ஏற்கனவே வழங்கிய 50,000 ரூபாயை கழித்து, மீதமுள்ள 1.50 லட்சம் ரூபாயை, படகு உரிமையாளர் செல்வழகன் வழங்க வேண்டும்’ என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காசிமேடில் இருந்து, செல்வழகன் என்பவருக்கு சொந்தமான படகில், ஒன்பது மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் சென்றனர்.
‘முரசு’ புயலால் ஏற்பட்ட மோசமான வானிலையில், பழுதடைந்த படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்தனர். ராயபுரம் போலீசார், படகு உரிமையாளர் செல்வழகனை கைது செய்தனர்.
ஜாமின் கோரி அவர் தாக்கல் செய்த மனு, நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன் நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினரும், செல்வழகனும் நேரில் ஆஜராகினர்.
அப்போது, இந்த மீனவர்களுடைய வாரிசுகளின் வயதுக்கு ஏற்ப இழப்பீட்டை நிர்ணயிக்க, வழக்கறிஞர் சித்ரா நாராயணனை மத்தியஸ்தராக நியமித்த நீதிபதி, இரு தரப்பினரிடமும் இன்று மதியம் பேச்சு நடத்தி, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்க தயாராக இருப்பதாக செல்வழகன் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, ஏற்கனவே வழங்கிய 50 ஆயிரம் ரூபாயை கழித்து, மீதமுள்ள 1.50 லட்சம் ரூபாயை உடனே வழங்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை டிச., 4ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.