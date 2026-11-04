காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் ‘முரச ு’ புயலில் சிக்கி மாயம்
காசிமேடு மீனவர்கள் 9 பேர் ‘முரச ு’ புயலில் சிக்கி மாயம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:36 PM
சென்னை: ஆந்திரா அருகே கடலில் மீன் பிடித்த காசிமேடு மீனவர்கள் ஒன்பது பேர் புயலில் சிக்கி மாயமாகி உள்ளனர்.
சென்னை, காசிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வழகன். இவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில் ஓட்டுநர் சூர்யா உட்பட ஒன்பது மீனவர்கள், கடந்த 29ம் தேதி காசிமேடில் இருந்து மீன் பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர்.
ஆந்திர மாநிலம், நிசாம் பட்டினம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, படகின் உரிமையாளர் செல்வழகன் தொடர்பு கொண்டு, ‘முரசு’ புயல் குறித்தும், உடனே, அருகிலுள்ள துறைமுகத்திற்கு பாதுகாப்பாக செல்லவும் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அதற்குள் புயலில் சிக்கி, விசைப்படகின் இன்ஜின் பழுதாகி உள்ளது. இதனால், நங்கூரம் போட்டு, விசைப்படகை நிறுத்தியுள்ளனர்.
இது குறித்து, நேற்று அதிகாலை 3:00 மணிக்கு, வெங்கடேஷ் என்பவருக்கு சொந்தமான மற்றொரு விசைப்படகில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்களை, ‘சாட்டிலைட்’ கருவி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவர் அளித்த தகவலின் படி, ஆந்திர கடலோர காவல் படையினர், ஹெலிகாப்டர் உதவியுடன் தேடி வருகின்றனர்.