/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ வடபெரும்பாக்கத்தில் 9 மணி நேர மின் தடை
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:11 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:02 PM
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செங்குன்றம் : வடபெரும்பாக்கத்தில் ஒன்பது மணி நேர மின் தடையால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர். ஆத்திரமடைந்த மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
செங்குன்றம் அருகே வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில், நேற்று அதிகாலை 5:00 மணிக்கு மின் தடை ஏற்பட்டது. அப்பகுதி மக்கள் மின்வாரியத்தை தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவித்தனர். ஆனால், பகல் 12:00 மணி வரை மின் தடை சீராகவில்லை.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த வடபெரும்பாக்கம் மக்கள், செங்குன்றம் - மாதவரம் நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து வந்த செங்குன்றம் போலீசார் மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள், சமரச பேச்சு நடத்தினர். பின், அவர்கள் கலைந்து சென்றனர். மறியலால், அப்பகுதியில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பின், மதியம் 2:00 மணிக்கு மின் வினியோகம் சீரானது.