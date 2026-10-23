/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மழையால் 98 மரங்கள் சரிந்தன
UPDATED : அக் 22, 2026 06:28 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:24 PM
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சென்னை: பருவமழையால், சென்னையில் 98 மரங்கள் வேரோடு சரிந்ததாக, மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து சென்னையின் பல இடங்களில் அதி கனமழை மற்றும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
பெரும்பாலும் இரவில் மழை பெய்ததால், பொதுமக்களுக்கு சிரமமின்றி மாநகராட்சி நிர்வாகம் மழைநீரை வெளியேற்றியது.
இந்நிலையில், அதிகனமழையில் தாக்கு பிடிக்காமல், ஒரு வாரத்தில், 98 மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்துள்ளன.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பருவமழைக்கு முன், மரங்களை பாதுகாக்கும் வகையில், பக்கவாட்டு கிளைகள் அகற்றப்பட்டன. எனினும், மழையால், 98 மரங்கள் சாய்நதன. அவற்றை பொதுமக்களுக்கு பெரியளவில் சிரமமின்றி மாநகராட்சி ஊழியர்கள் உடனடியாக அகற்றினர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.