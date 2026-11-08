/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சீயோன் சர்வதேச பள்ளி 9வது ஆண்டு விழா
UPDATED : நவ 07, 2026 03:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
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மப்பேடில் உள்ள சீயோன் சர்வதேச பொதுப் பள்ளியின் 9வது ஆண்டு விழா, சமீபத்தில் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த விழாவிற்கு, சிறப்பு விருந்தினர்களாக தமிழக சட்டசபை தலைவர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் டி.சரத்குமார் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு, பள்ளி துணைத் தலைவர் ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லி பூங்கொத்து கொடுத்து கவுரவித்தார். உடன், இடமிருந்து, பள்ளி முதல்வர் நாகராணி, அமைச்சரின் உதவியாளர் பிரியா, பள்ளி இயக்குநர் ரேச்சல் ஜார்ஜியானா-, சீயோன் மற்றும் ஆல்வின் குழுமப் பள்ளிகளின் தலைவர் விஜயன்.