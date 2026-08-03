ரூ.210 கோடியில் கட்டப்படும் மூடுகால்வாயில்...குளறுபடி!: அதிகாரிகள் அவசர முடிவால் ஓ.எம்.ஆரில் வெள்ள அபாயம்
ரூ.210 கோடியில் கட்டப்படும் மூடுகால்வாயில்...குளறுபடி!: அதிகாரிகள் அவசர முடிவால் ஓ.எம்.ஆரில் வெள்ள அபாயம்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:41 AM
சென்னை: ஓ.எம்.ஆரில் ஏற்படும் வெள்ள அபாயத்தை தடுப்பதற்காக 210 கோடி ரூபாயில் கட்டப்படும் மூடுகால்வாய் பணியில் பல்வேறு குளறுபடி நடந்துள்ளது. மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் அவசர முடிவால், 'எல்' வடிவில் கால்வாய் கட்டுவது, கால்வாய் அமையும் இடத்தில் உள்ள குடிநீர், கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றி அமைப்பதில் சிக்கல் ஆகியவற்றால் நீரோட்டத்தில் தடை ஏற்பட்டு வெள்ள அபாயம் தொடருமோ என, மக்கள் புலம்புகின்றனர்.
சென்னை புறநகரில் உள்ள 62 ஏரிகளில் வடியும் வெள்ளம், ஒக்கியம்மடு வழியாக பகிங்ஹாம் கால்வாயை அடைந்து, முட்டுக்காடு கடலில் கலக்கிறது.
இந்த ஏரிகளின் ஒரு பகுதி வெள்ள நீர், சோழிங்க நல்லுார், செம்மஞ்சேரி, துரைப்பாக்கம், பெரும்பாக்கம், நுாக்கம்பாளையம் பகுதிகளில் செம்மஞ்சேரி கால்வாய், ஒக்கியம்மடு வழியாக, 12 கி.மீ., துாரம் சுற்றிச் செல்கிறது. இதனால், மேற்கண்ட பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.
எதிர்ப்பு
நேரடி கால்வாய் இல்லாததாலே இப்பிரச்னை இருப்பது தெரிந்தது. இதனால், செம்மஞ்சேரி காந்தி நகர் பிரதான சாலை, நாவலுார் வழியாக 2.5 கி.மீ., துாரத்தில் பகிங்ஹாம் கால்வாய் வரை, நேரடி மூடு கால்வாய் கட்ட முடிவானது.
ஆனால், கால்வாய் கட்டும் இடம், சென்னை மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்ட எல்லையில் வருவதால், நிர்வாக அனுமதிக்கு முடிவு எடுப்பது, நிதி ஒதுக்கீட்டில் பங்கீடு உள்ளிட்ட சிக்கல் இருந்தது.
இதனால், அத்திட்டத்தை கைவிட்ட மாநகராட்சி, மாறாக, செம்மஞ்சேரி கால்வாயில் இருந்து, மாநகராட்சி எல்லையில் உள்ள நுாக்கம்பாளையம் சாலை, ஓ.எம்.ஆர்., மற்றும் டி.என்.எச்.பி., சாலை வழியாக, பகிங்ஹாம் கால்வாய் வரை, 4.5 கிலோ மீட்டருக்கு மூடு கால்வாய் கட்ட முடிவு செய்து, 210 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.
கடந்த 2025 ஜனவரி மாதம், இப்பணி தொடங்கியது. உட்புற சாலைகளில் உள்ள வடிகாலையும், மூடுகால்வாயுடன் இணைக்க முடிவானது. விநாடிக்கு 14,000 லிட்டர் வெள்ள நீர் செல்லும் வகையிலும் இந்தாண்டு செப்டம்பருக்குள் பணியை முடிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டது.
ஆனால், செம்மஞ்சேரியில் இருந்து குமரன் நகர் வரை, 2 கிலோ மீட்டருக்கு மட்டுமே கால்வாய் கட்டப்பட்டுள்ளது. அடுத்தகட்டமாக ஓ.எம்.ஆரில் 164 அடி நீளத்தை கடந்து, திருவள்ளுவர் நகர், காந்தி தெரு வழியாக கால்வாய் கட்ட தொடங்கியபோது, அங்குள்ள மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
பிரச்னை
மொத்தமுள்ள 25 அடி அகல சாலையில், 23 அடியில் கால்வாய் அமைக்கும் பணியால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்படும் என்றனர்.
இதனால் ஓ.எம்.ஆர்., குமரன் நகர் சந்திப்பில் 300 மீ., துாரத்திற்கு 'எல்' வடிவில் வடக்கு பக்கம் திரும்பி, மீண்டும் 164 அடி நீளத்தில் கிழக்கு பக்கமாக திரும்பி, டி.என்.எச்.பி., குடியிருப்பு சாலை வழியாக, மூடுகால்வாய் கட்டப்பட உள்ளது.
இதனால் கால்வாயில் நீரோட்டம் தடைபட்டு, ஓ.எம்.ஆர்., துரைப்பாக்கம், செம்மஞ்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இந்தாண்டும் வெள்ளம் சூழ்ந்து, மக்கள் வீடுகளில் முடங்கும் நிலை ஏற்படும் என, அப்பகுதி மக்கள் ஆதங்கம் தெரிவிக்கின்றனர்.
மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
குமரன் நகர் சந்திப்பில் பிரதான குழாய்கள், கேபிள்கள் பதித்துள்ளதால், ரயில் பாதைக்கான துாண்கள் அமைப்பதில் மாற்றம் ஏற்படும் என கூறினோம். அதை கருத்தில் கொண்டு, அனைத்து துறையின ருடன் கலந்தாலோசித்து திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்க வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஆனால் சில மாநகராட்சி உயர் அதிகாரிகள், எங்கள் ஆலோசனையை கேட்காமல் அவசரகதியில் பணியை செய்தனர். அதனால், இப்போது இருக்கிற இடத்தில், ஒரு கால்வாயை இரண்டாக பிரித்து கட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, 'சில அதிகாரிகள் அவசரமாக எடுத்த முடிவால், செம்மஞ்சேரி கால்வாய் கட்டும் பணியில் பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. சீரான நீரோட்டத்துடன் வெள்ளம் செல்லும் வகையில், மூடுகால்வாய் பணி மேற் கொள்ளப்படும்' என்றனர்.