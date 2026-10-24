குண்டும் குழியுமான தற்காலிக பஸ் நிலையம்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
வண்ணாரப்பேட்டை: வள்ளலார் நகர் தற்காலிக பேருந்து நிலைய வளாகம், குண்டும் குழியுமாக மோசமான நிலையில் இருப்பதால், பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மின்ட், வள்ளலார் நகரில் செயல்பட்டு வந்த பேருந்து நிலையம், 10 கோடி ரூபாயில் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதனால், ஏழுகிணறு, பேசின் சாலையில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
அங்கிருந்து பிராட்வே, அண்ணா சதுக்கம், வில்லிவாக்கம், மாதவரம் உட்பட பல இடங்களுக்கு தினமும் 50க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஓராண்டாக செயல்படும் இந்நிலையத்தில், தற்போது வரை கூரை அமைக்கவில்லை. வளாக சாலையும் சேதமடைந்து, குண்டும் குழியுமாகி, அவற்றில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது.
இதனால் பயணியர் நடந்து செல்லவும், பேருந்தில் ஏறவும், இறங்கவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
பேருந்து நிலைய வளாக சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.