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வீட்டில் மனைவி, குழந்தையை வைத்து பூட்டி சென்ற கணவர்

வீட்டில் மனைவி, குழந்தையை வைத்து பூட்டி சென்ற கணவர்

ADDED : நவ 14, 2026 10:49 PM

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ADDED : நவ 14, 2026 10:49 PM

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மணலி: குடும்ப தகராறில், குழந்தையுடன் மனைவியை வீட்டில் வைத்து, கணவர் பூட்டிச் சென்றது குறித்து, மகளிர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

மணலி, சி.பி.சி.எல்., நகரை சேர்ந்த ராஜசேகர்; கொசுவலை கடை வைத்துள்ளார். அவர் மனைவி வினோதினி, தனியார் பள்ளி ஆசிரியை.

கருத்து வேறுபாடால் கணவரை பிரிந்து, வினோதினி தன், 6 வயது பெண் குழந்தையுடன் தாய் வீட்டிற்கு சென்றார். இன்று (நவ.,14) திடீரென கணவர் வீட்டிற்கு வந்த வினோதினி, இங்கேயே தங்க போவதாக கூறியுள்ளார்.

நீதிமன்றத்தில் விவாரத்து வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டி, வீட்டை விட்டு வெளியேறும்படி, ராஜசேகர் கூறியதாக தெரிகிறது. அப்போது, இரு தரப்பினர் இடையே வாக்கு வாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆத்திரத்தில், மனைவி, குழந்தையை வீட்டிற்குள் வைத்து, ராஜசேகர் கதவை பூட்டி விட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து, வினோதினி அளித்த புகாரை அடுத்து, போலீசார் வந்து கதவை திறந்துள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து, எண்ணுார் மகளிர் போலீசார், கணவன், மனைவி இருவரிடமும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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