‘பார்க்கிங்’ தகராறால் நள்ளிரவில் வீடு புகுந்து சகோதரர்களை வெட்டி கும்பல்: 4 பேர் கைது
‘பார்க்கிங்’ தகராறால் நள்ளிரவில் வீடு புகுந்து சகோதரர்களை வெட்டி கும்பல்: 4 பேர் கைது
ADDED : நவ 16, 2026 09:38 PM
சென்னை: இரு சக்கர வாகனம் நிறுத்துவதில் ஏற்பட்ட தகராறில், நள்ளிரவில் வீடு புகுந்து சகோதரர்களை வெட்டிய கும்பலில் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பட்டினம்பாக்கம், சீனிவாசபுரம், பவானி அம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் நீலகண்டன், 23. இவர், எம்.ஆர்.சி., நகரில் உள்ள, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் கார்களை சுத்தம் செய்யும் வேலை செய்து வருகிறார்.
நேற்று (நவ.,15) இரவு 10:00 மணியளவில், வீட்டின் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி உள்ளார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சஞ்சய், 22 என்பவர், ‘நீ ஏன் இந்த இடத்தில் வாகனத்தை நிறுத்துகிறாய்’ என, தகாத வார்த்தைகளால் பேசி உள்ளார்.
அப்போது ஏற்பட்ட தகராறு, கைகலப்பாக மாறியது. அப்பகுதிவாசிகள் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்நிலையில், நள்ளிரவு 11:40 மணியளவில், சஞ்சய் மற்றும் அவரது சகோதரர்களான, ராகுல் 18 மற்றும் 17 வயது சிறுவன் உட்பட நான்கு பேர், நீலகண்டனின் வீட்டு கதவை தட்டியுள்ளனர்.
நீலகண்டனும், அவரது சகோதரர் முரளி, 24 என்பவரும் வெளியே வந்துள்ளனர். அப்போது, சஞ்சய் உள்ளிட்ட நான்கு பேரும், நீலகண்டனை கத்தியால் வெட்டி உள்ளனர். தடுக்க முயன்ற அவரது சகோதரர் முரளிக்கும் வெட்டு விழுந்துள்ளது. அப்பகுதி மக்கள் அவர்களை மீட்டனர்.
சம்பவம் குறித்து, பட்டினப்பாக்கம் போலீசார் விசாரித்து, சஞ்சய் உள்ளிட்ட நான்கு பேரையும் இன்று (நவ.,16) கைது செய்துள்ளனர். சம்பவம் நடந்த போதே, நீலகண்டன் தரப்பில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும், பட்டினப்பாக்கம் போலீசார் அலட்சியமாக செயல்பட்டதாகவும், அவர்கள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், இந்த சம்பவமே நடந்திருக்காது என, பவனானி அம்மன் கோவில் தெருவாசிகள் குற்றம் சாட்டினர்.