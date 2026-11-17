'பி.எஸ்., 6' தொழில்நுட்பத்தில் புதிய பஸ்: போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு வருகிறது
'பி.எஸ்., 6' தொழில்நுட்பத்தில் புதிய பஸ்: போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு வருகிறது
UPDATED : நவ 16, 2026 10:34 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:06 PM
சென்னை: அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறைந்த, பச்சை நிறத்தில், பி.எஸ்., - 6 வகையிலான புதிய பேருந்துகள் இணைக்கப்பட உள்ளன.
இதுகுறித்து, அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில், மின்சார பேருந்துகளின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையில் தற்போது, 700க்கும் மேற்பட்ட மின்சார பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வாகனங்கள் வெளியிடும் புகை மாசின் அளவு, 'பாரத் ஸ்டேஜ்' என்ற அளவில் கணக்கிடப்படுகிறது. அதில், 'பி.எஸ்., - 6' என்பது, இந்தியாவின் புதிய மாசு உமிழ்வுத் தரமாகும்.
பி.எஸ்.4., உடன் ஒப்பிடும்போது, பி.எஸ்.6., என்பது நைட்ரஜன் ஆக்சைடை, 70 சதவீதம் வரையிலும், நுண்துகள்களை 80 சதவீதம் வரையிலும் குறைக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறைகிறது.
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு, பி.எஸ்., - 6 நிலையில், 1,614 புதிய பேருந்துகள் வாங்க, கடந்தாண்டு டிசம்பரில் டெண்டர் வெளியிடப்பட்டது.
அதன்படி, அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம், அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு, பேருந்துகளை தயாரித்து வருகிறது.
இதில், ஒரு பகுதியாக திருச்சி அருகே உள்ள விராலிமலையில் உள்ள தனியார் நிறுவன பணிமனையில், நுாற்றுக்கணக்கான பேருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவை, படிப்படியாக பயணியரின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்.
வாகன இருப்பிடத்தை கண்டறியும் நவீன ஜி.பி.எஸ்., கருவி, இரு பக்க கதவுகள் மூடிய பிறகே பேருந்தை இயக்கும் வகையிலான தொழில்நுட்படம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.