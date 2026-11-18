தங்க, வைர நகைகளுக்கு போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹாலில் புதிய சலுகை அறிவிப்பு
தங்க, வைர நகைகளுக்கு போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹாலில் புதிய சலுகை அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:24 PM
சென்னை: ‘போத்தீஸ்’ ஸ்வர்ண மஹாலில், தன் 10வது ஷோரூம் திறப்பை கொண்டாடும் வகையில், தங்கம், வைரம், பிளாட்டினம், வெள்ளி நகைகளுக்கு, ‘நோ ஜி.எஸ்.டி., மேளா’வை, வரும் 22ம் தேதி வரை, சிறப்பு சலுகையாக அறிவித்துள்ளது.
இந்த மேளாவின் சிறப்பு அம்சமாக, ஜி.எஸ்.டி., செலவையும், போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹாலே ஏற்றுக்கொள்கிறது.
அதாவது, தங்க நகைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, சவரனுக்கு 2,000 ரூபாய் தள்ளுபடி; வைர நகைகளுக்கு ஒரு காரட்டுக்கு 12,000 ரூபாய் தள்ளுபடி; பிளாட்டினம் நகைகளின் செய்கூலியில் 15 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. வாங்கும் நகைகளுக்கு ஜி.எஸ்.டி., தொகை செலுத்த தேவையில்லை.
இதேபோல், ‘ஆன்டிக்’ வெள்ளிப் பொருட்களின் செய்கூலியில் 25 சதவீதம் தள்ளுபடி; ‘பிளைன்’ வெள்ளி பொருட்கள் மற்றும் கொலுசுகளுக்கு செய்கூலி இல்லை சேதாரம் இல்லை; மேலும் ஜி.எஸ்.டி.,யும் இல்லை.
விற்பனை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வெள்ளி நகைகளுக்கு 10 சதவீதம் தள்ளுபடியுடன், ஜி.எஸ்.டி.,யும் கிடையாது என, போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹால் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, போத்தீஸ் குழும நிர்வாக இயக்குனர் சடையாண்டி ரமேஷ் கூறியதாவது:
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யவும், தங்களுக்குப் பிடித்த நகைகளை வாங்கவும், இது ஒரு சிறந்த தருணம். இந்த வாய்ப்பை மேலும் சிறப்பானதாக மாற்றும் வகையில், இதுவரை இல்லாத அளவிலான பிரம்மாண்ட சலுகைகளை, எங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு, நன்றியின் அடையாளமாக வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.